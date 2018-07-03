Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ведущий инженер Tesla покинул компанию

Экономика и бизнес
3 июля, 4:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Даг Филд работал в Tesla с 2003 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Ведущий инженер американского автопроизводителя Tesla покинул компанию. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Смотрите также

Reuters: Tesla частично свернет бизнес по установке солнечных панелей в девяти штатах США

Tesla обвинила экс-сотрудника в похищении большого массива конфиденциальных данных

CNBC: Маск заявил, что один из сотрудников Tesla занимался саботажем

По ее данным, Даг Филд, занимавший пост вице-президента по инженерной работе, не вернется из своего длительного отпуска, в который он ушел в начале мая текущего года. Как ожидалось, он должен был вновь выйти на работу через шесть недель, однако этого так и не произошло, сообщили источники издания.

В Tesla подтвердили газете, что Филд больше не является сотрудником компании и спустя пять лет работы в ней готов "двигаться дальше". Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года, отмечает издание.

Филд работал в Tesla с 2003 года и, будучи ведущим инженером, отвечал за производство электромобилей. По данным газеты, именно он смог упростить инженерную конструкцию машины Model 3, добившись таким образом снижения расходов на ее сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость.

В воскресенье глава Tesla Илон Маск заявил, что объемы выпуска новых электромобилей Model 3 достигли целевого показателя в размере 5 тыс. машин в неделю. По словам Маска, в следующем месяце компания рассчитывает повысить его до 6 тыс.

Ранее агентство Reuters сообщило, что работа над последними из 5 тыс. автомобилей Model 3 была завершена на предприятии Tesla во Фримонте (штат Калифорния) в минувшее воскресенье. В компании рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось. Как отметило агентство, остается неясным, сможет ли Tesla поддерживать такие темпы в долгосрочной перспективе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
3
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
4
Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, одержав волевую победу над японцами
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
7
Telegraph: в Японии съели осьминога, который предсказывал исходы матчей сборной на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости