Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" опроверг возобновление ареста "Нафтогазом" акций Nord Stream и Nord Stream 2

Экономика и бизнес
5 июля, 13:33 дата обновления: 5 июля, 13:57 UTC+3

По данным российского холдинга, швейцарский суд лишь приостановил исключение акций из составленных приставами списков активов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Смотрите также

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"

"Нафтогаз" ожидает до 13 июля решение суда Нидерландов по аресту активов "Газпрома"

"Нафтогаз" утверждает, что решение суда Швеции по "Газпрому" не действует в других странах

По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года лишь приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры. "Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - поясняется в сообщении "Газпрома".

Суд кантона Цуг 29 мая вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению "Нафтогаза", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года, который обязал "Газпром" выплатить украинской компании $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту.

Однако, отмечают в "Газпроме", после посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции не находятся в офисах компаний и их арест невозможен, и исключили ценные бумаги из списков активов, подлежащих аресту.

О том, что суд в Швейцарии возобновил арест акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, "Нафтогаз" сообщил накануне. В украинской компании заявили, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза" на решение местной инстанции по взысканию долгов, которая распорядилась снять арест с этих акций.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, начал взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

"Газпром" в свою очередь обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Швеция Россия Украина Швейцария Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
2
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости