"Газпром" опроверг возобновление ареста "Нафтогазом" акций Nord Stream и Nord Stream 2

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности, говорится в сообщении российского газового холдинга.

По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года лишь приостановил исключение акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры. "Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - поясняется в сообщении "Газпрома".

Суд кантона Цуг 29 мая вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению "Нафтогаза", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года, который обязал "Газпром" выплатить украинской компании $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту.

Однако, отмечают в "Газпроме", после посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции не находятся в офисах компаний и их арест невозможен, и исключили ценные бумаги из списков активов, подлежащих аресту.

О том, что суд в Швейцарии возобновил арест акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, "Нафтогаз" сообщил накануне. В украинской компании заявили, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза" на решение местной инстанции по взысканию долгов, которая распорядилась снять арест с этих акций.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, начал взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

"Газпром" в свою очередь обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.