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Эксперт: рост НДС приведет к увеличению тарифов на коммунальные услуги на 3,5%

Экономика и бизнес
5 июля, 16:19 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июля. /ТАСС

Директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ВШЭ Илья Долматов предположил, что государство будет компенсировать рост тарифов для населения

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может привести к повышению тарифов на коммунальные услуги для населения на 3,5%. Об этом сообщил журналистам в четверг директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Высшей школы экономики Илья Долматов в Архангельске в кулуарах Всероссийского семинара-совещания по тарифному регулированию.

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"Учитывая, что НДС планируется увеличить с 1 января, то, по нашим расчетам, это может дополнительно привести к повышению тарифов на 3,5% на коммунальные услуги. Мы сомневаемся, что государство на это пойдет, имея в виду все последние инициативы по сдерживанию роста тарифов, но каков будет механизм компенсации роста тарифов для населения - это пока остается открытым", - сказал Долматов.

Эксперт уточнил, что прогноз сделан с учетом нынешних условий. "Здесь многое будет зависеть от того, как будет определен прогноз социально-экономического развития, будет ли корректировка в этом отношении", - сказал представитель ВШЭ.

3 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18%.

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