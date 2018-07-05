Судоверфь "Звезда" подала иск к "Интерфаксу" из-за материала о хищениях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дальневосточный завод "Звезда", который строит "Роснефть" с партнерами, подал иск к информационному агентству "Интерфакс" в Арбитражный суд Москвы из-за материала агентства о хищениях при строительстве завода.

Иск зарегистрирован 28 июня, к производству пока не принят, следует из картотеки суда.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС подачу иска, отметив, что "Роснефть" поддержала иск по существу. Первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей Горшков сообщил ТАСС, что юристы агентства не получали соответствующих официальных документов. "Мы не получали иска, мы не понимаем сути претензии, ее объемы. Документы пока к нам не поступали", - сказал он.

27 июня "Интерфакс" опубликовал материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года.

"Роснефть" в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, управляет заводом "Звезда") были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума "Роснефти", Газпромбанка и "Роснефтегаза" в капитал ДЦСС.

Сообщалось, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности "Роснефти".

"Роснефть" сочла, что информация, опубликованная "Интерфаксом", и "способ ее подачи грубо искажает действительность, создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве "Звезды" с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ". В "Роснефти" подчеркивали, что "Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает выведенные незаконным путем средства через суды. Также "Роснефть" сообщила, что поддержит обращение СК "Звезда" в суд за защитой деловой репутации.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.