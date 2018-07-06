Греф считает хакеров опаснее "преступника с пистолетом"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Хакер, занимающийся киберпреступлениями, опаснее, чем преступник с пистолетом. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности.

"Ушел личный момент. Через сеть "Интернет" вроде ты делаешь какие-то манипуляции на своем компьютере, решаешь свою задачу. На самом деле последствия этих преступлений значительно более существенны. Знаете, в праве есть такое понятие, как источник повышенной опасности, когда ты не используешь свою силу, а используешь силу механизмов машин. Когда ты можешь совершить теракт, заехав в толпу на машине. Это источник дополнительной опасности. Эта технология - такой источник повышенной опасности. <...> Мы можем совместно, наверное, говоря разными языками, довести, что виртуальная реальность, удар этот по клавишам - хуже, чем преступник с пистолетом", - сказал Греф.

Ранее глава Сбербанка сообщил, что около 80% хакеров - это молодые люди, не достигшие 20 лет.

"Почему так много молодых преступников? Дети с 13 до 15 [совершают] - 20% преступлений. До 20 лет - 80% хакеров. Это потому, что для детей это игра. Здесь очень маленькая граница между виртуальным и реальным, они продолжают играть", - считает глава Сбербанка.

Ранее зампред Сбербанка Станистав Кузнецов сообщал, что киберпреступность "стремительно молодеет". Так, в 2017 году примерно 30-40% преступлений совершались школьниками в возрасте 14-15 лет.