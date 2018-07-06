Вице-премьер Дмитрий Козак примет участие в выставке ИННОПРОМ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

"В рамках деловой программы замглавы правительства России планирует выступить на главной стратегической сессии ИННОПРОМ в первый день работы выставки, а также вручить награды компании-победителю и финалистам правительственной премии "Индустрия", - говорится в сообщении.

Кроме того, зампред планирует ознакомиться с экспозицией выставки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.