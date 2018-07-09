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Суд признал банкротом последнюю из пяти компаний Urban Group "Хайгейт"

Экономика и бизнес
9 июля, 20:39 дата обновления: 9 июля, 21:13 UTC+3

Компания "Хайгейт" осуществляет строительство жилых комплексов "Опалиха О3" и "Лесобережный"

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области признал банкротом последнюю из пяти компаний Urban Group - "Хайгейт", передает корресиондент ТАСС из зала суда.

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"Суд решил заявление публичной правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" признать обоснованным. Признать общество "Хайгейт" несостоятельным банкротом", - сказала судья Мария Козлова. Суд также решил открыть конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначен представитель Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица", добавила судья.

ООО "Хайгейт" осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный".

О процессе

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривал дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав застройщика Urban Group. Несостоятельными были признаны все пять компаний группы.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").

Фонд принял решение использовать механизм банкротства после проверки подмосковного застройщика Urban Group, как единственно возможный для скорейшей достройки объектов компании и передачи дольщикам их квартир, сообщалось ранее.

Дорожную карту по завершению проблемных объектов утвердят до августа 2018 года, ранее заявляло министерство строительства Московской области.

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