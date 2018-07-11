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"АвтоВАЗ" подготовил спортивную модификацию Lada Vesta

Экономика и бизнес
11 июля, 8:42 UTC+3

Известно, что клиренс нового автомобиля был уменьшен до 162 мм, а для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен спойлер

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Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport

© Пресс-служба "АвтоВАЗ"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" подготовил спортивную модификацию одного из самых популярных автомобилей компании - Lada Vesta. Машина получила название Lada Vesta Sport, говорится в сообщении автопроизводителя.

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"Официальная премьера Lada Vesta Sport состоится в конце августа на Московском международном автосалоне", - отмечается в пресс-релизе.

Производитель не уточнил, какие изменения спортивная модификация претерпит под капотом. Однако уже известно, что новинка получит новые бампера, 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги.

Для обеспечения более спортивного поведения машины на дороге ее клиренс был уменьшен до 162 мм, а для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен спойлер.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобили семейства Lada Vesta стали самыми продаваемыми на российском рынке в июне. Всего было реализовано 9,84 тыс. машин этой модели. При этом второе место по популярности на отечественном рынке также досталось модели от "АвтоВАЗа" - Lada Granta. В июне было продано 9,18 тыс. этих авто.

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