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РЖД: стоимость моста и тоннеля на Сахалин примерно одинаковы

Экономика и бизнес
11 июля, 11:36 дата обновления: 11 июля, 12:38 UTC+3

По оценке ведомства, общий объем инвестиций в строительство транспортного перехода составляет 540 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Оценочная стоимость строительства обоих вариантов транспортного перехода на Сахалин - моста и тоннеля - примерно одинакова, параметры проекта планируется уточнить в 2018 году, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин в кулуарах выставки ИННОПРОМ-2018.

Согласно обоснованию инвестиций, общая стоимость транспортного перехода составляет 540 млрд рублей, уточнил он.

"У нас есть обоснование инвестиций на два варианта, расчеты идут. По обоснованию инвестиций они примерно одинаковы", - сказал он. "Задача поставлена на этот год - уточнение параметров в этом году", - отметил Мишарин. При этом, по его словам, стоимость соединения Сахалина с Хоккайдо РЖД еще не оценивали.

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Проект строительства перехода в двух вариантах - мост или тоннель - включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются также тоннель или дамба.

В мае бывший министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал со ссылкой на проектировщиков, что транспортный переход с материковой части РФ на Сахалин предпочтителен в виде моста. Он также заявлял, что РЖД начнут проектирование транспортного перехода с материковой части России на Сахалин в 2018 году, а 1 млрд рублей на это уже заложен в инвестпрограмму компании на текущий год.

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