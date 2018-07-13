Правительство согласовало параметры налогового маневра в нефтяной отрасли

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ завершило работу над поправками к законопроектам, направленным на завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом законопроекта.

В частности, правительство согласовало введение коэффициентов, учитывающих расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта. "Правительственными поправками вводятся логистические коэффициенты от 1,05 до 1,5 в отношении производственных мощностей, призванные сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов", - сказал собеседник агентства.

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который курирует нефтегазовую отрасль, подтвердил, что правительству удалось достигнуть компромисса в вопросе завершения налогового маневра на совместном совещании Козака и первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с представителями нефтяных компаний. По словам представителя Козака, правительство внесет поправки в Госдуму 13 июля.