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Правительство согласовало параметры налогового маневра в нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
13 июля, 19:44 дата обновления: 13 июля, 19:47 UTC+3

В частности, кабмин согласовал введение коэффициентов, учитывающих расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта

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Дом правительства РФ в Москве

Дом правительства РФ в Москве

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ завершило работу над поправками к законопроектам, направленным на завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил ТАСС источник, знакомый с текстом законопроекта.

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В частности, правительство согласовало введение коэффициентов, учитывающих расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта. "Правительственными поправками вводятся логистические коэффициенты от 1,05 до 1,5 в отношении производственных мощностей, призванные сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов", - сказал собеседник агентства.

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который курирует нефтегазовую отрасль, подтвердил, что правительству удалось достигнуть компромисса в вопросе завершения налогового маневра на совместном совещании Козака и первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова с представителями нефтяных компаний. По словам представителя Козака, правительство внесет поправки в Госдуму 13 июля.

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