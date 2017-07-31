Случаи высылки иностранных дипломатов из СССР и России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2017 г. президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек.

Ранее МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США.

Таким образом, персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, должен быть сокращен до 455 человек. Эта мера принята российской стороной на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений, в частности в связи с утверждением в Конгрессе США законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции. Высылка нескольких сотен дипломатов - беспрецедентная акция, подобных которой не было даже в период холодной войны. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку случаев массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и России.

В октябре 1971 г. из СССР были высланы 18 дипломатов Великобритании в качестве ответа на выдворение в сентябре из этой страны 105 сотрудников советского посольства и торгпредства (поводом для нее стало предательство офицера резидентуры советской разведки Олега Лялина, работавшего под прикрытием торговой миссии СССР в Лондоне, который в сентябре 1971 г. выдал английской разведке имена советских агентов).

В сентябре 1985 г. из СССР были высланы 25 сотрудников британской дипмиссии. Ранее британские власти объявили персонами нон грата 31 сотрудника внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием (информация о них была получена от сотрудника КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку с 1974 г. и бежавшего в Великобританию в июле 1985 г.).

В июне 1988 г. из СССР в связи с обвинением в шпионаже были высланы 13 сотрудников посольства Канады в Москве, а Канада по тем же причинам потребовала выезда из страны 19 советских дипломатов и официальных лиц, работавших в Монреале.

В октябре 1986 г. из СССР были выдворены 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже. В ответ Госдепартамент США объявил о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек, представив поименный список дипломатов, которые должны покинуть США. Еще пять советских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Официальная причина - приведение в паритетное состояние числа сотрудников дипломатических представительств СССР в Вашингтоне и Сан-Франциско и США в Москве и Ленинграде.

21 января 2000 г. Россия выслала из страны девять польских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. 20 января по той же причине в Польше были объявлены персонами нон грата девять российских дипломатов.

Случаи высылки дипломатов из РФ с 2001 года

27 марта 2001 г. Россия объявила персоной нон грата четырех сотрудников американского посольства "за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом". Среди них был Пол Холлингсуорт, возглавлявший сектор агентурной разведки ЦРУ США в Москве. За четыре дня до этого из США были выдворены четверо российских дипломатов. Госдепартамент США заявил, что они были разведчиками, связанными с делом Роберта Ханссена (агент ФБР, был арестован в феврале 2001 г. по обвинению в шпионаже в пользу Москвы). СМИ сообщали о том, что до 1 июля 2001 г. стороны выполнили взаимные требования об отзыве большего числа своих дипломатов (по 50), однако официально эта информация не была подтверждена.

6 августа 2004 г. персоной нон грата был объявлен военный атташе Литвы в РФ полковник Сигитас Буткус. В МИД РФ заявили, что он должен покинуть российскую территорию в двухдневный срок "в связи с деятельностью, наносящей ущерб интересам России". Ранее, в июле 2004 г., из Литвы были высланы трое российских дипломатов.

19 июля 2007 г. в ответ на "провокационные и недружественные официальные шаги Лондона в связи с делом Литвиненко" Россия приняла "зеркальные" меры визового характера и выслала четырех дипломатов Великобритании.

6 мая 2009 г. МИД России объявил о высылке двух сотрудников информбюро НАТО в Москве, в том числе - руководителя информбюро и атташе посольства Канады Изабель Франсуа. Решение было принято в ответ на выдворение сотрудников постпредства РФ при НАТО.

8 июня 2009 г. персоной нон грата был объявлен генконсул Финляндии в РФ Симо Пиетиляйнен за нарушение российских законов и Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Он незаконно вывез из России финского гражданина Пааво Салонена и его ребенка Антона Салонена, имеющего российское гражданство.

16 августа 2010 г. был выслан первый секретарь политического отдела посольства Румынии в России Габриел Греку. Кадровый сотрудник Службы внешней информации Румынии, работавший в Москве под дипломатическим прикрытием, был задержан при попытке получения секретной информации военного характера от российского гражданина.

12 мая 2011 г. в Москве был задержан военный атташе Израиля Вадим Лейдерман. По данным ФСБ, он пытался получить от российских госслужащих секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с рядом арабских государств и стран СНГ. 19 мая МИД России подтвердил высылку Вадима Лейдермана.

15 мая 2013 г. Россия объявила персоной нон грата кадрового сотрудника ЦРУ США Райана Кристофера Фогла, работавшего под прикрытием в должности 3-го секретаря политического отдела посольства США в Москве. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб.

22 апреля 2014 г. руководству дипмиссии Канады в Москве было объявлено о выдворении в 14-дневный срок первого секретаря посольства Маргариты Атанасов. Как сообщил ТАСС источник в МИД России, это стало ответом на высылку из Оттавы помощника российского военного атташе.

15 ноября 2014 г. из России была выслана сотрудница посольства ФРГ в Москве. Германия ранее предприняла аналогичный шаг в отношении сотрудника российского консульства в Бонне, который подозревался в шпионаже.

16 ноября 2014 г. несколько польских дипломатов были выдворены из РФ. Такие меры были предприняты после того, как Польша объявила о высылке из страны российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

3 августа 2015 г. российские власти объявили персоной нон грата сотрудника шведского посольства в Москве в качестве ответа на недружественные действия Швеции в отношении российского дипломата в Стокгольме.

1 сентября 2015 г. был выдворен украинский дипломат Игорь Федикевич, работавший в консульстве Украины в Санкт- Петербурге. Как сообщил ТАСС источник в МИД России, эта мера стала ответом на высылку исполнявшего обязанности генконсула РФ в Одессе Валерия Шибеко 13 июля. Тогда в МИД РФ расценили действия украинских властей как "очередной недружественный шаг, направленный на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях".

9 июля 2016 г. заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва объявила персоной нон грата двух американских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.