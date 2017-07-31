Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в США

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ТАСС, 31 июля. Сокращение числа американских дипломатов в РФ может привести к тому, что процесс оформления россиянами виз в США будет занимать недели или даже месяцы.
Такое мнение высказал в воскресенье на своей странице в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Если сокращения реальны, россиянам следует рассчитывать на то, что получения визы в США надо будет ждать недели, если не месяцы", - написал Макфол.
If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS— Michael McFaul (@McFaul) 30 июля 2017 г.
Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.
МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих РФ, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.
В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.