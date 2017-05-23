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История террористических угроз в Великобритании. Досье

Биографии и справки
23 мая, 19:46 UTC+3

22 мая на стадионе в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 22 человека

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ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая в Манчестере на стадионе, где выступала с концертом певица Ариана Гранде, произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали 50. Ответственность за него взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным британских экспертов, опасность, которую представляют для страны террористы из ИГ, сравнима с уровнем угрозы, существовавшей во время акций экстремистов из Ирландской республиканской армии (ИРА).

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Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

По мнению некоторых историков, одним из первых актов терроризма на территории современной Великобритании можно считать попытку взрыва здания парламента, совершенную в 1605 г. группой католиков. Их целью было уничтожение короля Якова I, который симпатизировал протестантам и преследовал католиков ("Пороховой заговор"). Другие исследователи считают этот инцидент неудавшимся государственным переворотом.

Вплоть до начала XIX в. незаконное применение силы и вооруженных методов борьбы для достижения политических целей не классифицировалось как терроризм - в современном понимании этого термина. Поэтому организаторы и вдохновители различных покушений, захватов, убийств, которые по сути использовали террористические методы, террористами не считались.

Исследователи считают, что история современного терроризма началась в XIX в. в эпоху Французской революции. В это время в разных европейских странах начали возникать организации, которые применяли террористические методы. Так, в конце 1890-х гг. в России действовали народовольцы, в начале 1900-х гг. - эсеры и анархисты.

После Второй мировой войны во многих странах Европы активизировались ультралевые маоистские и марксистские организации, такие, как "Роте армеефракцион" (РАФ) в Германии и баскская ЭТА в Испании. На счету РАФ (самораспустилась в 1998 г.) свыше 30 жертв, среди которых дипломаты, политические деятели. Наиболее громким терактом стало убийство в 1977 г. генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака. В результате терактов ЭТА (прекратила существование в 2015 г.) погибли 850 человек. В Великобритании же подобные движения распространения не получили. Случаев терактов, идеологами которых были бы представители аналогичных политических течений, в стране зафиксировано не было.

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Терроризм как метод давления на центральную власть стали использовать активисты движения за независимость Северной Ирландии. После того как в 1922 г. шесть северных графств Ирландии вошли в Соединенное Королевство (остальная часть острова позже стала независимым государством), начался один из самых острых внутриполитических конфликтов. В течение десятилетий Северная Ирландия оставалась зоной вооруженных столкновений, участниками которого были экстремистские группировки католиков и протестантов. Католики-националисты боролись за объединение региона с Ирландией. Им противостояли протестанты, желавшие оставаться под британской короной (при этом борьба за независимость в Шотландии терактами не сопровождалась).

Теракты ИРА

Целью радикальной националистической организации ИРА (основана в 1916 г.) был выход Северной Ирландии из состава Великобритании. С 1946 г. ИРА организовывала террористические акты, направленные против британских солдат и чиновников в Северной Ирландии. Позже ее деятельность распространилась на всю страну. Наиболее крупной акцией стала "Кровавая пятница" 21 июля 1972 г. Тогда в Белфасте было взорвано 26 бомб, в результате чего погибли девять человек, в основном гражданские лица, и более 130 человек были ранены. 27 августа 1979 г. был убит лорд Луис Маунтбаттен, дядя супруга королевы Великобритании Елизаветы II. 12 октября 1984 г. боевики ИРА совершили покушение на премьер-министра Маргарет Тэтчер. В отеле в Брайтоне, где проходила конференция Консервативной партии, была взорвана бомба, погибли пять человек, но Тэтчер не пострадала.

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В 1998 г. при участии властей Великобритании и Ирландии было подписано Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной пятницы"), предусматривающее отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти местным органам самоуправления. Документ способствовал достижению политического равновесия в регионе и положил конец террористической деятельности ИРА. В 2002 г. организация принесла официальные извинения за совершенные ею убийства, а в 2005 г. заявила о разоружении. В течение нескольких лет громких акций осуществлено не было. Однако в августе 2015 г., после убийства бывшего члена ИРА Кевина Макгигана, полиция Северной Ирландии признала, что организация продолжает свою деятельность. По разным данным, в общей сложности жертвами террористов стали от 1800 до 2000 человек.

Теракты исламистов

В начале 2000-х гг. Великобритания столкнулась с угрозой исламского терроризма. По мнению экспертов, одной из причин стало участие Великобритании в международных усилиях, направленных против исламистов. Так, 7 октября 2001 г. Великобритания вместе с США начала антитеррористическую операцию в Афганистане "Несокрушимая свобода" против "Аль-Каиды" и радикального исламистского движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ). Поводом для ее проведения послужил отказ талибов выдать главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена в качестве главного подозреваемого в организации терактов на территории США 11 сентября 2001 г. В конце сентября 2014 г. страна присоединилась к международной коалиции против ИГ, сформированной по инициативе США в сентябре того же года.

С 2000-х гг. на территории Великобритании исламисты смогли осуществить четыре теракта. Наиболее крупный произошел 7 июля 2005 г., когда в результате взрывов в метро и в автобусе погибли 52 человека и более 700 получили ранения. В декабре 2016 г. глава разведки MИ-6 Алекс Янгер заявил, что с 2013 г. британские службы безопасности предотвратили 12 террористических атак. По данным СМИ, на территории королевства находятся порядка трех тысяч исламистов (имеющих гражданство Великобритании), готовых к осуществлению терактов в стране. Более половины из них проживают в Лондоне. При этом число подозреваемых в связях с террористами возросло на 50% по сравнению с 2007 г.

Уровень террористической угрозы

В Великобритании действует 5-уровневая шкала террористической угрозы. "Низкий" уровень означает, что теракт маловероятен. За ним следуют "умеренная", "существенная", "серьезная" и "критическая" угрозы. С 1 августа 2006 г. текущий уровень террористической угрозы публикуется на сайтах МВД и Службы безопасности MИ-5. Ранее правительство считало, что информировать об этом общественность не стоит. После взрывов в 2005 г. эксперты пришли к выводу, что именно неосведомленность граждан привела к большому числу жертв. Уровень угрозы определяет независимый Объединенный центр анализа террористической активности. Он принимает решение на основе разведданных. В настоящее время действует "серьезный" уровень, установленный в августе 2014 г. в связи с активизацией боевиков из ИГ в Ираке и Сирии.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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