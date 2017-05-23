История террористических угроз в Великобритании. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая в Манчестере на стадионе, где выступала с концертом певица Ариана Гранде, произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали 50. Ответственность за него взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным британских экспертов, опасность, которую представляют для страны террористы из ИГ, сравнима с уровнем угрозы, существовавшей во время акций экстремистов из Ирландской республиканской армии (ИРА).

История вопроса

По мнению некоторых историков, одним из первых актов терроризма на территории современной Великобритании можно считать попытку взрыва здания парламента, совершенную в 1605 г. группой католиков. Их целью было уничтожение короля Якова I, который симпатизировал протестантам и преследовал католиков ("Пороховой заговор"). Другие исследователи считают этот инцидент неудавшимся государственным переворотом.

Вплоть до начала XIX в. незаконное применение силы и вооруженных методов борьбы для достижения политических целей не классифицировалось как терроризм - в современном понимании этого термина. Поэтому организаторы и вдохновители различных покушений, захватов, убийств, которые по сути использовали террористические методы, террористами не считались.

Исследователи считают, что история современного терроризма началась в XIX в. в эпоху Французской революции. В это время в разных европейских странах начали возникать организации, которые применяли террористические методы. Так, в конце 1890-х гг. в России действовали народовольцы, в начале 1900-х гг. - эсеры и анархисты.

После Второй мировой войны во многих странах Европы активизировались ультралевые маоистские и марксистские организации, такие, как "Роте армеефракцион" (РАФ) в Германии и баскская ЭТА в Испании. На счету РАФ (самораспустилась в 1998 г.) свыше 30 жертв, среди которых дипломаты, политические деятели. Наиболее громким терактом стало убийство в 1977 г. генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака. В результате терактов ЭТА (прекратила существование в 2015 г.) погибли 850 человек. В Великобритании же подобные движения распространения не получили. Случаев терактов, идеологами которых были бы представители аналогичных политических течений, в стране зафиксировано не было.

Терроризм как метод давления на центральную власть стали использовать активисты движения за независимость Северной Ирландии. После того как в 1922 г. шесть северных графств Ирландии вошли в Соединенное Королевство (остальная часть острова позже стала независимым государством), начался один из самых острых внутриполитических конфликтов. В течение десятилетий Северная Ирландия оставалась зоной вооруженных столкновений, участниками которого были экстремистские группировки католиков и протестантов. Католики-националисты боролись за объединение региона с Ирландией. Им противостояли протестанты, желавшие оставаться под британской короной (при этом борьба за независимость в Шотландии терактами не сопровождалась).

Теракты ИРА

Целью радикальной националистической организации ИРА (основана в 1916 г.) был выход Северной Ирландии из состава Великобритании. С 1946 г. ИРА организовывала террористические акты, направленные против британских солдат и чиновников в Северной Ирландии. Позже ее деятельность распространилась на всю страну. Наиболее крупной акцией стала "Кровавая пятница" 21 июля 1972 г. Тогда в Белфасте было взорвано 26 бомб, в результате чего погибли девять человек, в основном гражданские лица, и более 130 человек были ранены. 27 августа 1979 г. был убит лорд Луис Маунтбаттен, дядя супруга королевы Великобритании Елизаветы II. 12 октября 1984 г. боевики ИРА совершили покушение на премьер-министра Маргарет Тэтчер. В отеле в Брайтоне, где проходила конференция Консервативной партии, была взорвана бомба, погибли пять человек, но Тэтчер не пострадала.

В 1998 г. при участии властей Великобритании и Ирландии было подписано Белфастское соглашение ("Соглашение Страстной пятницы"), предусматривающее отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти местным органам самоуправления. Документ способствовал достижению политического равновесия в регионе и положил конец террористической деятельности ИРА. В 2002 г. организация принесла официальные извинения за совершенные ею убийства, а в 2005 г. заявила о разоружении. В течение нескольких лет громких акций осуществлено не было. Однако в августе 2015 г., после убийства бывшего члена ИРА Кевина Макгигана, полиция Северной Ирландии признала, что организация продолжает свою деятельность. По разным данным, в общей сложности жертвами террористов стали от 1800 до 2000 человек.

Теракты исламистов

В начале 2000-х гг. Великобритания столкнулась с угрозой исламского терроризма. По мнению экспертов, одной из причин стало участие Великобритании в международных усилиях, направленных против исламистов. Так, 7 октября 2001 г. Великобритания вместе с США начала антитеррористическую операцию в Афганистане "Несокрушимая свобода" против "Аль-Каиды" и радикального исламистского движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ). Поводом для ее проведения послужил отказ талибов выдать главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена в качестве главного подозреваемого в организации терактов на территории США 11 сентября 2001 г. В конце сентября 2014 г. страна присоединилась к международной коалиции против ИГ, сформированной по инициативе США в сентябре того же года.

С 2000-х гг. на территории Великобритании исламисты смогли осуществить четыре теракта. Наиболее крупный произошел 7 июля 2005 г., когда в результате взрывов в метро и в автобусе погибли 52 человека и более 700 получили ранения. В декабре 2016 г. глава разведки MИ-6 Алекс Янгер заявил, что с 2013 г. британские службы безопасности предотвратили 12 террористических атак. По данным СМИ, на территории королевства находятся порядка трех тысяч исламистов (имеющих гражданство Великобритании), готовых к осуществлению терактов в стране. Более половины из них проживают в Лондоне. При этом число подозреваемых в связях с террористами возросло на 50% по сравнению с 2007 г.

Уровень террористической угрозы

В Великобритании действует 5-уровневая шкала террористической угрозы. "Низкий" уровень означает, что теракт маловероятен. За ним следуют "умеренная", "существенная", "серьезная" и "критическая" угрозы. С 1 августа 2006 г. текущий уровень террористической угрозы публикуется на сайтах МВД и Службы безопасности MИ-5. Ранее правительство считало, что информировать об этом общественность не стоит. После взрывов в 2005 г. эксперты пришли к выводу, что именно неосведомленность граждан привела к большому числу жертв. Уровень угрозы определяет независимый Объединенный центр анализа террористической активности. Он принимает решение на основе разведданных. В настоящее время действует "серьезный" уровень, установленный в августе 2014 г. в связи с активизацией боевиков из ИГ в Ираке и Сирии.