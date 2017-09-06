Биография руководителя Росгидромета Максима Яковенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2017 г. на официальном сайте правительства РФ было опубликовано распоряжение от 5 сентября о назначении Максима Яковенко главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Ранее он занимал должность заместителя руководителя ведомства. На посту главы Росгидромета Яковенко сменил Александра Фролова.

Максим Евгеньевич Яковенко родился 21 сентября 1967 г. в г. Обнинске Калужской области.

В 1991 г. окончил с отличием факультет космонавтики Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе (ныне - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет) по специальности "ракетостроение", в 1996 г. - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по специальности "магистр экономики". В том же году окончил магистерскую программу экономического факультета Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды).

В 1990-х гг. занимался предпринимательской деятельностью.

С 1999 по 2001 г. работал советником заместителя председателя правительства РФ Виктора Христенко.

С августа 2001 г. по октябрь 2003 г. - заместитель министра природных ресурсов РФ Виталия Артюхова.

С 31 октября 2003 г. по 6 мая 2004 г. - начальник Департамента государственных финансов Аппарата правительства РФ, который в этот период возглавлял Константин Мерзликин.

В 2004-2006 гг. был директором бюджетного департамента Министерства промышленности и энергетики РФ. Ведомство в это время возглавлял Виктор Христенко.

С 2006 г. занимал должность начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти газовой компании "Новатэк".

С 2011 г. - директор по международному сотрудничеству и GR (взаимодействие с органами власти) энергетического холдинга "Интер РАО ЕЭС".

С сентября 2014 г. по сентябрь 2017 г. - заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Фролова.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. составила 2 млн 467 тыс. руб., супруги - 105 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ 3 класса (2016).

Женат, имеет двух сыновей.