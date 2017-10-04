История ракетно-космической промышленности СССР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2017 года исполняется 60 лет со дня запуска первого в мире искусственного спутника Земли. С этого космического аппарата, созданного Советским Союзом, началось освоение космического пространства человечеством.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории советской ракетно-космической программы.

Циолковский и первые ракеты в СССР

Первым идею полетов в космос высказал основоположник практической космонавтики, русский ученый Константин Циолковский (1857-1935).

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В своем труде "Грезы о земле и небе и эффекты всемирного тяготения" (1895) он писал: "Еще с юных лет я нашел путь к космическим полетам. Это - центробежная сила и быстрое движение". Впоследствии в своих работах он подробно описал теорию полета и конструкцию ракет, предложенных им для исследования атмосферы.

Идеи Циолковского начали воплощаться в 1933 году, когда инженеры московской Группы изучения реактивного движения (ГИРД) под руководством Сергея Королева провели испытания экспериментальной ракеты на гибридном топливе ГИРД-09 (конструкции Михаила Тихонравова). Она поднялась на высоту 400 м, всего находилась в полете 18 секунд. В 1938 году работы по ракетам на жидком топливе в СССР были прерваны в связи с арестом Королева. К созданию баллистических ракет он вернулся только в 1945 году.

Становление ракетно-космической промышленности

После окончания Великой Отечественной войны среди советских трофеев оказались комплектующие немецких баллистических ракет "Фау-2" (V-2, сокращение от Vergeltungswaffe-2 - "Оружие возмездия - 2"), а также их завод по производству близ города Нордхаузен. Первоначально завод был занят американскими военными, которые вывезли оттуда все собранные ракеты, но затем был передан в Советскую зону оккупации Германии в обмен на Западный Берлин.

Кроме того, в плену у советских войск оказались около ста немецких ученых-ракетчиков. При этом основной разработчик "Фау-2" Вернер фон Браун сдался в плен американцам, захватив с собой всю документацию. Уже летом 1945 года специальная группа, руководить которой назначили освобожденного из заключения незадолго до этого Королева, приступила к изучению немецких ракет.

13 мая 1946 года вышло секретное постановление Совета министров СССР №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения". Документ предусматривал создание при Совмине СССР специального комитета по реактивной технике во главе с заместителем председателя Совета министров Георгием Маленковым, а также научно-исследовательских институтов (НИИ), конструкторских бюро (КБ) и полигонов по этой тематике.

В их число входило специальное конструкторского бюро НИИ-88, при котором в августе того же года был образован отдел №3 для разработки баллистических ракет дальнего действия под руководством Королева. В апреле 1950 года отдел был преобразован в особое конструкторское бюро №1 (ОКБ-1) НИИ-88. В августе 1956 года ОКБ-1 вместе с опытным заводом №88 было выделено из состава НИИ-88 и стало самостоятельной организацией (впоследствии - ЦКБЭМ, НПО "Энергия", ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева).

Специалистами ОКБ-1 на основе узлов и агрегатов немецкой "Фау-2" была собрана баллистическая ракета и 18 октября 1947 года произведен ее запуск. Копия "Фау-2" пролетела 247 км, поднявшись на высоту 86 км.

Конструкторским бюро Королева из отечественных материалов на базе немецкой ракеты была разработана ракета Р-1. С 1950 года, изучив все недостатки немецкой конструкции, коллектив Королева, с участием таких ученых, как Валентин Глушко, Николай Пилюгин и др., занялся ее коренной переработкой. В 1949 году начались испытания Р-2, чья дальность увеличилась с 300 до 600 км. В 1955 году впервые стартовала советская стратегическая баллистическая ракета Р-5М (8К51), а в 1957 году - межконтинентальная Р-7 (8К71).

Несмотря на то, что первоначально у американцев было преимущество в виде команды фон Брауна, и их ракетная программа до середины 1950-х годов опережала советскую, руководство США совершило ряд просчетов. Так, баллистическая ракета Jupiter-C, сравнимая по классу с "семеркой", была запущена почти на год раньше, в сентябре 1956 года, однако президент Дуайт Эйзенхауэр запретил использовать ее для запуска спутника.

Специально разработанная для космических полетов облеченная ракета Vanguard оказалась крайне ненадежной. В результате американцам пришлось возобновлять программу по космическому запуску с помощью ракеты Jupiter-C, четырехступенчатая модификация которой под названием Juno 1 смогла вывести на орбиту спутник Explorer 1 лишь 1 февраля 1958 года.

Начало космической эры

4 октября 1957 года с помощью переоборудованной МБР Р-7 (получила индекс 8К71ПС) в космос был выведен первый искусственный спутник Земли. Запуск был осуществлен с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (ныне - космодром Байконур).

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Космический аппарат получил название "Спутник-1". Чтобы не раскрывать индексы стоящей на вооружении баллистической ракеты, ее также назвали "Спутник".

Запуск первого искусственного спутника Земли позволил СССР захватить преимущество в космической гонке. В 1959 году советский аппарат "Луна-3" первым запечатлел обратную сторону Луны; в 1961 году первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин.

На базе Р-7 были созданы ряд модификаций, которые использовались в космических запусках. Это "Спутник-3" (индекс 8А91), "Полет" (11А59), "Луна" или "Восток-Л" (8К72), серия "Восток" ("Восток-К", "Восток-2", "Восток-2М" - 8К72К, 8А92, 8А92М), "Молния" и "Молния-М" (8К78 и 8К78М), "Восход" (11К57), а также "Союз" (11А511) - первая ракета одного из самых многочисленных семейств советских и российских ракет-носителей. Всего с 1957 года в космос было запущено свыше 1800 ракет, входящих в семейство Р-7.