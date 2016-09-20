Украинскую аналоговую систему стыковки на МКС заменят российской цифровой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новая российская система стыковки и сближения "Курс-МКП" может через два года заменить на Международной космической станции существующее оборудование украинского производства.

Об этом сообщил ТАСС руководитель направления радиотехнических систем взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов НИИ точных приборов Сергей Медведев.

"У нас задача в 2017 году изготовить первый комплект, и в 2018 году он может появиться на МКС", - сказал собеседник агентства.

Медведев уточнил, что цифровая система "Курс-МКП" уже находится в производстве. Она заменит аналоговую систему "Курс-П", которая была создана на украинском предприятии "Элмис". Новое оборудование сможет работать с системой стыковки "Курс-НА", которая устанавливается на космические корабли новой серии "Союз МС".

Аппаратура системы "Курс" состоит из двух частей: активной ("А"), которая находится на космическом корабле, и пассивной ("П"), расположенной на орбитальной станции.

"Курс-МК" должна работать на расстоянии до 200 километров, что в два раза больше предшествующей системы, а погрешность измерения дальности и скорости в новой аппаратуре уменьшена на четверть.