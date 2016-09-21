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Глава РКК "Энергия": причина неисправности космического корабля "Союз МС-02" обнаружена

Космос
21 сентября, 13:57 UTC+3
По словам Солнцева, разбирать космический корабль для замены неисправной детали не потребуется
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Причина неисправности космического корабля "Союз МС-02", из-за которой пришлось перенести пилотируемый запуск к Международной космической станции, обнаружена, она может быть устранена без разборки корабля. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Мы разобрались, в чем причина, понятно, что делать", - сказал он.

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Источник: пилотируемый пуск к МКС был сорван из-за короткого замыкания в ракете

По его словам, разбирать космический корабль для замены неисправной детали не потребуется. "Ничего мы разбирать не будем, заменим определенные вещи, проведем повторные комплексные испытания", - добавил Солнцев.

При этом необходимые запчасти и способные провести замену специалисты уже находятся на космодроме Байконур, отметил собеседник агентства. По его словам, о сроках проведения запуска говорить пока рано, поскольку еще не составлена комплексная программа повторных испытаний "Союза МС-02". "Заседание госкомиссии будет либо сегодня, либо завтра", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда может быть объявлена новая дата.

Запуск "Союза МС-02", намеченный на 23 сентября, был отложен 17 сентября. Сообщалось, что полет может состояться 1 ноября.

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