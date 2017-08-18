Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос отрицает сотрудничество с КНДР по ракетным технологиям

Космос
18 августа, 15:39 дата обновления: 18 августа, 15:49 UTC+3

В госкорпорации подчеркивают, что строго соблюдают предписания и ограничения, введенные резолюциями Совета Безопасности ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Госкорпорация "Роскосмос" опровергает обвинения во взаимодействии с КНДР в области ракетных технологий.

"Госкорпорация "Роскосмос" и организации госкорпорации в рамках своей компетенции не осуществляют взаимодействия с КНДР, так как в рамках своей деятельности неукоснительно выполняют требования законодательства Российской Федерации, международных режимов контроля над вооружениями и нераспространения, включая Режим контроля за ракетной технологией, а также строго соблюдают предписания и ограничения (секторальные меры), введенные резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении госкорпорации

Смотрите также

Порошенко пригласил журналистов NYT на Украину

У Рогозина нет доказательств утечки ракетных технологий из Украины в КНДР

Госдеп: США серьезно воспримут поставки Украиной двигателей КНДР, если это подтвердится

В понедельник газета The New York Times (NYT) со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш", в свою очередь, заверило, что не имеет отношения к северокорейским ракетным программам.

После этого в Киеве прозвучали обвинения в адрес Москвы в поставках Пхеньяну украинских ракетных двигателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Турчинов, Александр Валентинович
Страны
КНДР Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама