Роскосмос отрицает сотрудничество с КНДР по ракетным технологиям

ТАСС, 18 августа. Госкорпорация "Роскосмос" опровергает обвинения во взаимодействии с КНДР в области ракетных технологий.

"Госкорпорация "Роскосмос" и организации госкорпорации в рамках своей компетенции не осуществляют взаимодействия с КНДР, так как в рамках своей деятельности неукоснительно выполняют требования законодательства Российской Федерации, международных режимов контроля над вооружениями и нераспространения, включая Режим контроля за ракетной технологией, а также строго соблюдают предписания и ограничения (секторальные меры), введенные резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении госкорпорации

В понедельник газета The New York Times (NYT) со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш", в свою очередь, заверило, что не имеет отношения к северокорейским ракетным программам.

После этого в Киеве прозвучали обвинения в адрес Москвы в поставках Пхеньяну украинских ракетных двигателей.