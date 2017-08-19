В Японии запустили третий спутник из серии "Митибики" для создания аналога GPS

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело в субботу запуск третьего по счету спутника связи "Митибики" с помощью тяжелой ракеты-носителя H-IIA. Трансляция старта с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась в прямом эфире.

Запуск ракеты изначально планировалось осуществить 11 августа, однако его дважды пришлось откладывать - сначала из-за погодных условий, а затем по техническим причинам.

Отмечается, что запуск прошел успешно. Аппарат отделился от тяжелой ракеты-носитель H-IIA на высоте около 420 км над поверхностью Земли и продолжил движение по заданной траектории.

Первый такой аппарат был выведен на орбиту в сентябре 2010 года, а второй - в июне текущего. По плану правительства Японии, к 2018 году группировка увеличится до четырех спутников и они будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS, поскольку иногда пользователи испытывают затруднения при плохом сигнале в труднодоступных местах. Предполагается, что к 2023 году на орбите будут находиться уже семь аппаратов "Митибики", работающих независимо от GPS.

Особенность японской системы позиционирования, получившей название QZSS, заключается в высокой степени шифрования сигналов. Это дает возможность, как утверждается, надежно защитить их от помех, которые могут создавать враждебные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на "Митибики" предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии.

Большое внимание к будущей японской системе позиционирования проявляют и представители бизнеса. В первую очередь они собираются использовать ее для улучшения работы систем автомобильной навигации, для чего критически важна точность определения местоположения. У QZSS погрешность в будущем будет составлять около шести см. Кроме того, эта система позволит использовать ее возможности при разработке беспилотных автомобилей.

Как считают японские эксперты, развитие этого японского аналога GPS в будущем может открыть рынок, общие объемы которого будут достигать 2 трлн иен (около $18,2 млрд).