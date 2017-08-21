Сотни тысяч жителей Канады стали свидетелями солнечного затмения

ОТТАВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Сотни тысяч канадцев следили в понедельник за солнечным затмением, которое частично закрыло солнце и на территории Канады. Многие ради просмотра этого природного явления отложили дела, а кто-то даже взял выходной.

Полного солнечного затмения в Канаде не было. Больше других посчастливилось в этот день жителям города Виктория в провинции Британская Колумбия, где солнечный диск на некоторое время был скрыт на 90-92%. В Ванкувере (провинция Британская Колумбия) солнце скрылось на 86%, в Торонто (провинция Онтарио) - на 70%, а в Оттаве - на 60%.

Власти крупных канадских городов, таких как Ванкувер, Калгари (провинция Альберта) и Монреаль (провинция Квебек), выделили специальные места для наблюдения за этим природным явлением. В Торонто желающим посмотреть за солнечным затмением бесплатно выдавали специальные очки, глядя через которые на солнце можно было избежать повреждения глаз.

Как наблюдали в столице Канады

В Оттаве центром притяжения стал Национальный аэрокосмический музей, перед которым собрались тысячи жителей канадской столицы. На подъезде к музею образовалось гигантская автомобильная пробка. Горожанам выдавали специальные солнцезащитные очки, кто-то смотрел на небо через принесенную с собой маску сварщика, кто-то взял небольшие телескопы.

Пик затмения пришелся на промежуток времени между 14:30-14:35 по местному времени (21:30-21:35 мск). По свидетельству корреспондента ТАСС, визуально в этот солнечный жаркий день по-прежнему было светло. Однако многие обратили внимание на треск кузнечиков и цикад, которые, как говорят специалисты, посчитали, что уже пришла ночь.

"Пусть мы не увидели, как посреди дня наступила ночь, но это все равно было очень занимательно. Я давно слежу за нашим небом и до сих пор ничего подобного не видел", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС житель Оттавы, который наблюдал затмение через линзы своего телескопа. Он добавил, что в понедельник специально взял на работе выходной, чтобы "в спокойной обстановке все увидеть". "Нам не пришлось брать ради этого выходной, затмение удачно совпало с обеденным перерывом. И здорово, что мы и его увидели, и не пропустили работу", - рассказала корреспонденту ТАСС молодая пара очевидцев уникального природного явления.

Затмение в США

Полное затмение в понедельник наблюдали жители ряда американских штатов. Первыми его увидели в городе Мадрас (штат Орегон). Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения возникали в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов. Последний раз полное солнечное затмение наблюдали на северо-западе США в 1979 году на территории пяти штатов, а на всей континентальной части США полное затмение наблюдалось в 1918 году.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет увидеть 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада. Затмение, которое можно будет наблюдать на территории от Тихого до Атлантического океанов, случится только в 2045 году.