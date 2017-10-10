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Астронавты NASA успешно завершили технические работы за бортом МКС

Космос
10 октября, 23:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, октября. /ТАСС

Сообщается, что одной из ключевых задач астронавтов была обработка механизмов манипулятора Canadarm2

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Астронавты Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай во вторник успешно провели техническое обслуживание механизмов манипулятора Canadarm2 на Международной космической станции (МКС). Трансляцию выхода в открытый космос вело американское космическое ведомство.

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Как информировал центр управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), одной из ключевых задач, стоявших перед астронавтами, была обработка смазкой механизмов Canadarm2. Выход в открытый космос продолжался в общей сложности почти 6,5 часа. Все запланированные операции были выполнены. Работа будет продолжена на следующей неделе.

В августе у манипулятора Canadarm2 начал пробуксовывать один из механизмов захвата. Как заявляли в NASA, данное обстоятельство не влияет на плановые работы на МКС, хотя неисправный механизм используется для захвата кораблей, доставляющих людей и грузы на орбитальный комплекс, перемещение приборов и грузов в пределах станции. Специалисты считают, что причиной проблемы является износ в результате активной эксплуатации.

Canadarm2, разработанный канадскими специалистами, находится в космосе около 16 лет. Механизмы захвата использовались за это время почти 400 раз.

На текущий месяц запланировано было три выхода в открытый космос. Первый был проведен 5 октября, второй завершился во вторник, а третий, как ожидается, осуществят 18 октября. В этот день операции за бортом станции будут выполнять Брезник и другой астронавт NASA Джозеф Акаба. Помимо них вахту на МКС несут россияне Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, а также итальянец Паоло Несполи.

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