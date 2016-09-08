Куратор: выставку Рафаэля, подобную московской, нельзя повторить нигде в мире

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выставку Рафаэля, подобную открывающейся 13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, нельзя повторить нигде в мире. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сказала российский куратор проекта "Рафаэль. Поэзия образа", главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Виктория Маркова.

"Выставка, которая проводится у нас, она неповторима. Ее не может быть ни в какой другой стране, потому что мы увидели возможность показать связь России с Рафаэлем. Значение Рафаэля, этого имени, фигуры, его творчества, искусства, образов, которые он создавал, для русской культуры", - отметила Маркова.

Всего в Москве покажут восемь живописных произведений Рафаэля и три графических, преимущественно из собрания Галереи Уффици. Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ, - "Мадонна с младенцем (Мадонна Грандука)" и набросок к ней из Галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля, который перед открытием выставки по традиции представят в посольстве Италии в Москве, и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из Галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая", из Национальной галереи Марке.

Как сообщалось ранее, все они застрахованы на сумму около полумиллиарда евро. При этом, как уточнил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини, самая значительная страховая оценка составила 100 млн евро, наименьшая - 40 тыс. евро.

Во избежание длинных очередей в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.