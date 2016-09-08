Премьера фильма Андрея Кончаловского "Рай" прошла в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мировая премьера новой картины российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай" состоялась в четверг на 73-м Венецианском кинофестивале. Фильм участвует в основном конкурсе старейшего в мире смотра, победители которого будут объявлены 10 сентября.

Режиссер прошел по красной ковровой дорожке вместе с супругой - актрисой Юлией Высоцкой, которая исполнила в фильме главную роль, сыном, а также двумя молодыми немецкими актерами - Кристианом Клаусом и Якобом Дилем, занятыми в картине. Германия участвовала и в производстве этого фильма, действие которой происходит в последний год Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции.

Сюжет картины

Русская аристократка-эмигрантка Ольга участвует в Сопротивлении и укрывает еврейских детей, за что попадает в руки гестапо, с которым сотрудничает вполне добродушный французский инспектор Жюль. Возможно, он и помог бы Ольге за услуги определенного характера сбежать, но его убивают без суда и следствия члены Сопротивления за предательство нации на глазах собственного сына.

Ольга попадает в ад нацистского лагеря, где встречает Хельмута, истинного арийца, офицера СС, с которым судьба ее уже сводила - в Италии, в довоенной жизни. Воспоминания о счастливом беззаботном времени, так контрастирующие с реальностью лагерной жизни (не только для Ольги, но и для Хельмута, хотя сейчас они по разные стороны железной проволоки) запечатлены в кадрах стилизованной съемки на старую камеру.

Эти три персонажа - Жюль, Ольга и Хельмут - рассказывают свою историю на родных языках от первого лица, как будто на допросе. В финале фильма становится ясно, что все они мертвы, и "допрос" идет не в полицейских застенках. Как рассказал на пресс-конференции режиссер, "его фильм не о холокосте, а о природе зла", которое особенно опасно, когда человек его творит, думая, что делает добро.

"Рай" сильно отличается и по содержанию, и по стилистике от предыдущей картины признанного российского мэтра - "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", которая была удостоена в Венеции два года назад "Серебряного льва" за лучшую режиссуру.

На состоявшемся накануне пресс-показе "Раю" аплодировали, и сегодня журналисты тепло встретили режиссера, хорошо известного в Италии не только по работам в кино, но и театральным спектаклям. Кончаловский привозил на гастроли свои московские постановки, а также ставил их в театрах и на фестивалях в Италии.

Одна награда уже есть

На кинофестивале в Венеции уже было объявлено о присуждении Кончаловскому престижной международной католической кинопремии имени Робера Брессона. Торжественное вручение с участием епископа Дарио Вигано, префекта департамента коммуникаций Святого Престола, состоится в пятницу. Этой награды были ранее удостоены такие выдающиеся режиссеры, как Джузеппе Торнаторе, Мануэль де Оливейра, Кшиштоф Занусси, Вим Вендерс, Александр Сокуров.

Представители режиссера сообщили корреспондентуТАСС, что пока дата выхода фильма в России не известна, прокатом будет заниматься правообладатель - "Россия 1".

Венецианский кинофестиваль. Досье