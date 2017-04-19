Юлия Самойлова не выступит на концерте в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова не планирует выступать на концерте в храме Христа Спасителя 25 апреля. Как заявили представители артистки, речь шла лишь о возможности ее участия в качестве гостя.

Ранее в пресс-службе хора "Сорок Сороков" сообщили, что Самойлова примет участие в концерте коллектива 25 апреля. Кроме того, отмечалось, что выступление певицы станет первым в Москве после окончательного решения о ее недопуске на "Евровидение-2017".

"Юля не давала согласия на выступление и никакого концерта не планировалось", - заявил представитель певицы. Он также отметил, что Самойлова "была приглашена в качестве гостя на данное мероприятие, и все было на стадии переговоров".

В этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять певица Юлия Самойлова. 22 марта Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.