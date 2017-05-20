Мединский: сотрудников центра Рерихов возьмут на работу в новый музей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудников Международного центра Рерихов (МЦР) возьмут на работу в создаваемый новый музей Рерихов на базе Музея Востока. Об этом в субботу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе открытой лекции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

"Наша политика заключается в том, что всех этих сотрудников надо взять на работу. Если они любят Рерихов, знают о них, пусть приходят на работу", - сказал Мединский. "Мы будем расширять штат Музея Востока, потому что создание нового большого музея Рерихов потребует специалистов", - добавил он.

В истории МЦР, имеющего статус общественной организации, было много судебных исков. В частности, несколько лет назад центр через суд добивался получения части наследия Рерихов - почти 300 картин, которые входят в музейный фонд РФ и находятся в Музее народов Востока. В июне 2014 года Мосгорсуд отказал МЦР в удовлетворении заявления.

Также в судебном порядке было установлено, что МЦР не является правопреемником Советского фонда Рерихов. Он был учрежден в конце 1980-х годов и под его деятельность выделили усадьбу Лопухиных по Малому Знаменскому переулку, которую в настоящее время занимает МЦР. Комплекс в декабре 2015 года был передан Росимуществом Музею Востока для размещения там его филиала - Музея семьи Рерихов. В апреле состоялось выселение организации из особняка в Малом Знаменском переулке согласно судебному решению.