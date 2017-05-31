Адвокат Учителя предложил организовать в Госдуме публичные слушания о цензуре в искусстве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Адвокат создателя фильма "Матильда", режиссера Алексея Учителя, экс-сенатор Константин Добрынин предлагает комиссии по этике Госдумы организовать публичное обсуждение его жалобы на депутата Наталью Поклонскую. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Добрынин написал жалобу на Поклонскую на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Володин сообщил СМИ, что "с профессиональной стороны к депутату Поклонской претензий нет, как депутат она реализует свое право, предоставленное федеральным законодательством, и свое видение общественной справедливости".

Адвокат поблагодарил спикера Госдумы за "молниеносный ответ". При этом Добрынин попросил Володина "лично дать поручение комиссии по этике рассмотреть нашу жалобу на депутата Поклонскую", а также сделать обсуждение публичным, "не предрешая заранее его результат". Адвокат предлагает "собрать в Государственной думе людей разных мнений, настроений, взглядов и мировоззрений и дать им возможность высказаться на тему цензуры и дозволенности в искусстве".

Что же касается Поклонской, адвокат считает, что Володин прав "в том, что любой депутат вправе писать то количество депутатских запросов, которое сочтет нужным", но "обязан реагировать на обращения граждан".

История вопроса

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильдывоплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.