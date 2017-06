Благотворительный концерт Арианы Гранде в Манчестере собрал 50 тысяч зрителей

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой 22 мая в Манчестере был совершен теракт, в воскресенье снова вышла на сцену в этом городе, приняв участие в благотворительном мероприятии, организованном с целью оказания помощи пострадавшим зрителям. На шоу под названием One Love Manchester на знаменитом стадионе Emirates Old Trafford собрались 50 тыс. зрителей.

Обратившись к публике, 23-летняя певица, которая днем ранее также побывала и в больницах Манчестера, поблагодарила пришедших на концерт за то, что они откликнулись на идею поддержки тех поклонников ее творчества, которые пострадали от действий террориста-смертника. Компанию Гранде при исполнении ряда композиций также составили певица Майли Сайрус и группа Black Eyed Peas. А песню One Last Time она спела в компании других участников концерта. Среди них были такие исполнители, как Робби Уильямс, Кэти Перри, Джастин Бибер, группы Coldplay, Take That и другие.

Концерт, билеты на который были проданы за шесть минут, прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности. Вырученные от этого шоу средства будут перечислены в чрезвычайный фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.