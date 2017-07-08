Петербург простится с Даниилом Граниным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с писателем, почетным гражданином Санкт-Петербурга Даниилом Граниным, который скончался 4 июля на 99-м году жизни, пройдет в субботу в Таврическом дворце. Гранин будет похоронен на кладбище в писательском поселке Комарово под Петербургом.

"Прощание состоится с 12 до 14 часов в Таврическом дворце, его откроют для всех желающих проститься. Похороны пройдут в этот же день на Комаровском кладбище в 15 часов", - сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

Как рассказала ТАСС дочь Гранина Марина Чернышева, "отпевания в церкви не будет, поскольку Даниил Александрович никогда не был верующим человеком".

Санкт-Петербург взял на себя организацию похорон Гранина в соответствии с законом о почетных гражданах. Церемонию разработала специально созданная комиссия под руководством губернатора Георгия Полтавченко по согласованию с родственниками и близкими писателя.

Траурные церемонии в Таврическом дворце - памятнике архитектуры XVIII века, который сейчас служит штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи СНГ, проходят по особым случаям. В 2000 году в Таврическом дворце проходила гражданская панихида по бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Тогда в Екатерининский зал проститься с ним пришли более 40 тысяч человек. Из-за большого потока горожан панихида продлилась шесть часов вместо запланированных трех.

В гражданской панихиде по Гранину планируют принять участие члены правительства Санкт-Петербурга, известные деятели культуры, ученые, политики, общественные деятели и горожане. Петербургская полиция будет обеспечивать безопасность участников церемонии прощания с писателем.

Местом погребения Гранина его родственники выбрали Комаровское кладбище. Пригородный поселок Комарово знаменит тем, что там располагаются дачи писателей, композиторов, музыкантов и художников. Комаровское кладбище возникло в начале XX века, на нем похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины. Там находится могила Анны Ахматовой, недалеко от нее похоронена супруга Даниила Гранина Римма Майорова.

Автор книг о науке и войне

Гранин начал свою литературную деятельность после Великой Отечественной войны, которую он прошел солдатом в танковых войсках. Он получил техническое образование, и его первые литературные произведения были посвящены научно-техническому прогрессу, изысканиям ученых и преодолению трудностей. В 1954 году был опубликован его роман "Искатели", в 1962-м - "Иду на грозу". По его произведениям снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом.

В 1980-е годы в соавторстве с Алексем Адамовичем Гранин написал роман "Блокадная книга". Созданная на основе документальных источников и воспоминаний ленинградцев, она и в наши дни остается одним из самых правдивых литературных памятников истории блокадного Ленинграда. В 2011 году вышел роман Гранина "Мой лейтенант" о тяготах и ужасах войны. В книге показан взгляд на войну с изнанки - из окопов и траншей. В 2012 году роман был отмечен премией "Большая книга".

За свои произведения и общественную деятельность Гранин неоднократно удостаивался различных наград и премий - отечественных и международных. В числе его наград - орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. В 2009 году Гранин получил орден Святого Андрея Первозванного - эту награду он передал на хранение в Государственный Эрмитаж, так же как это сделал ранее Дмитрий Лихачев.

В 2016 году писатель-фронтовик получил премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за особый вклад в укрепление германо-российских взаимоотношений. Незадолго до кончины Гранин был удостоен впервые учрежденной премии Министерства обороны России в области культуры и искусства. Он получил эту награду в номинации "Литературное творчество" за произведения о Великой Отечественной войне.

Его последней наградой стала государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге.

В 2005 году Гранин был избран почетным гражданином Санкт-Петербурга. В честь Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120. Одной из его самых значительных инициатив как почетного гражданина в последние годы было восстановление к 70-летию Победы триумфальной арки в Красном Селе - одной из трех временных триумфальных арок, которыми Ленинград в июле 1945 года встречал вернувшихся с фронта солдат-победителей.

Гранин был активным общественным деятелем, участвовал в политической жизни страны, к его мнению прислушивались при принятии решений по общественно значимым вопросам.

В Петербурге увековечат память о Данииле Гранине, сообщил журналистам председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров. По его словам, планируется установить мемориальную доску.