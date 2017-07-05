Музей Кировского завода нашел фронтовые фотографии Даниила Гранина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Музей Кировского завода нашел первые фронтовые снимки писателя Даниила Гранина, который с 1940 по 1941 год работал учеником инженера на предприятии. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь организации Екатерина Ключникова.

Гранин скончался во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

"Даниил Александрович Гранин работал на заводе учеником инженера с 1940 по 1941 год, затем ушел на фронт. В музее Кировского завода сохранилось несколько фотографий Гранина, в том числе первые фронтовые фотоснимки. На одной из фотографий надпись, посвященная музею Кировского завода" , - сказала она.

Кировский завод (Путиловский завод) в годы Великой отечественной войны выпускал пятую часть бронетанковой техники страны, в том числе различные типы тяжелых танков - "танков Победы" и самоходных артиллерийских установок. Здание завода в Ленинграде подверглось многочисленным артобстрелам, основная часть оборудования была эвакуирована на Урал.

Восстановление энергосистемы Ленинграда

Более десяти лет Даниил Гранин посвятил работе в энергетической компании "Ленэнерго": сначала с 1937 по 1941 годы проходил практику в службе автоматики и телемеханики, а затем, после войны, принимал самое активное участие в восстановлении ленинградской энергосистемы после блокады.

"Гранин принимал активное участие в проектировании и вводе в опытную эксплуатацию участка замкнутой сети низкого напряжения. В Восточном районе он и его подчиненные успешно проводили работы по ликвидации устаревших и аварийных однофазных кабельных сетей", - сообщили в пресс-службе.

Впечатления от работы в Ленинградской кабельной сети легли в основу романа "Искатели", который принес писателю известность. Роман увидел свет в 1955 году, а в 1957 году по книге был снят фильм. Кроме того, электромонтерам-кабельщикам посвящена его повесть "Однофамилец".

Последняя встреча писателя с сотрудниками компании состоялась год назад конце июня. Главным вопросом писателю был секрет долголетия Даниила Гранина, сообщили в пресс-службе.

"Многие принимают жизнь как должное, а я воспринимаю как подарок, как премию, начиная с того момента, как встретились отец и мать. Иногда думаю: Господи, жизнь так хороша, что хочется сказать спасибо своей судьбе", - цитирует пресс-служба слова Гранина, который обратился к молодым специалистам "Ленэнерго".

Университетские традиции, положенные Граниным

Единственный в Петербурге бюст Даниила Гранина был установлен в 2005 году на Аллее славы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где в 1997 году он получил звание почетного доктора наук. Научная библиотека вуза носит его имя.

"На аллее славы университета стоит его бюст, университетская научная библиотека носит его имя. Гранин был постоянным участником Лихачевских чтений, которые проходят в университете, большого научного форума, который проводится по указу президента Путина, встреч со студентами", - рассказали ТАСС в университете.

Гранин положил начало некоторым университетским традициям. С 2006 года 1 марта в университете профсоюзов проводится вечер общегородской восточной поэзии.

"Самая яркая традиция, которой мы гордимся - вечер восточной поэзии, потому что это целиком почерк и характер Даниила Александровича в этом отражен. Когда эта традиция родилась, в городе был ряд фактов национализма и ксенофобии, и Гранин предложил университету таким образом на них ответить - сплотить студентов, в итоге это превратилось в ежегодное мероприятие, в котором участвуют десятки петербургских вузов. Студенты из разных стран читают стихи своих национальных поэтов, сопровождают это театрализованными действиями", - сказал собеседник агентства.

Университет неоднократно издавал книги Гранина, в частности "Зубр", "Странная жизнь", повести, его лекцию "Прописанные навечно". Библиотека учреждения хранит изданный цикл его университетских встреч, в 2015 году университет выпустил книгу Гранина "Интеллигенды" (выражение Гранина).

Писатель был также председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева, который занимается развитием российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространением в обществе демократических и гуманистических ценностей.

Ульяновск: фильмы по Гранину

Библиотека имени Гранина в Ульяновске, где учился писатель, в среду организует показ фильмов по его произведениям.

"В городской библиотеке №6 в Ульяновске, которой присвоено имя писателя, вплоть до его похорон будут демонстрироваться художественные фильмы по произведениям Гранина "Иду на грозу", "Мой лейтенант". Здесь также организуют показ кадров выступлений писателя на различных мероприятиях", - сообщила ТАСС заведующая учреждением Ирина Алферова.

По ее словам, также имя писателя было присвоено городской библиотеке в октябре прошлого года.

"В 1942 году Гранин был командирован в танковое училище Ульяновска, город произвел на него сильное впечатление. В своей книге "Мой лейтенант" он посвятил целую главу описанию города, красот Венца (центр Ульяновска - прим. ТАСС) ", - добавила руководитель учреждения.

В библиотеке в среду также откроется выставка книг Гранина. В течение дня читатели и сотрудники учреждения будут возлагать красные гвоздики к портрету писателя, установленному в читальном зале.