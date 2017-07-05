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Музей Кировского завода нашел фронтовые фотографии Даниила Гранина

Культура
5 июля, 17:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

С 1940 по 1941 год писатель работал учеником инженера на предприятии

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Даниил Гранин

Даниил Гранин

© Музей Кировского завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Музей Кировского завода нашел первые фронтовые снимки писателя Даниила Гранина, который с 1940 по 1941 год работал учеником инженера на предприятии. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-секретарь организации Екатерина Ключникова.

Гранин скончался во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

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Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу"

"Даниил Александрович Гранин работал на заводе учеником инженера с 1940 по 1941 год, затем ушел на фронт. В музее Кировского завода сохранилось несколько фотографий Гранина, в том числе первые фронтовые фотоснимки. На одной из фотографий надпись, посвященная музею Кировского завода" , - сказала она.

Кировский завод (Путиловский завод) в годы Великой отечественной войны выпускал пятую часть бронетанковой техники страны, в том числе различные типы тяжелых танков - "танков Победы" и самоходных артиллерийских установок. Здание завода в Ленинграде подверглось многочисленным артобстрелам, основная часть оборудования была эвакуирована на Урал.

Восстановление энергосистемы Ленинграда

Более десяти лет Даниил Гранин посвятил работе в энергетической компании "Ленэнерго": сначала с 1937 по 1941 годы проходил практику в службе автоматики и телемеханики, а затем, после войны, принимал самое активное участие в восстановлении ленинградской энергосистемы после блокады.

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Биография Даниила Гранина

"Гранин принимал активное участие в проектировании и вводе в опытную эксплуатацию участка замкнутой сети низкого напряжения. В Восточном районе он и его подчиненные успешно проводили работы по ликвидации устаревших и аварийных однофазных кабельных сетей", - сообщили в пресс-службе.

Впечатления от работы в Ленинградской кабельной сети легли в основу романа "Искатели", который принес писателю известность. Роман увидел свет в 1955 году, а в 1957 году по книге был снят фильм. Кроме того, электромонтерам-кабельщикам посвящена его повесть "Однофамилец".

Последняя встреча писателя с сотрудниками компании состоялась год назад конце июня. Главным вопросом писателю был секрет долголетия Даниила Гранина, сообщили в пресс-службе.

"Многие принимают жизнь как должное, а я воспринимаю как подарок, как премию, начиная с того момента, как встретились отец и мать. Иногда думаю: Господи, жизнь так хороша, что хочется сказать спасибо своей судьбе", - цитирует пресс-служба слова Гранина, который обратился к молодым специалистам "Ленэнерго".

Университетские традиции, положенные Граниным

Единственный в Петербурге бюст Даниила Гранина был установлен в 2005 году на Аллее славы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где в 1997 году он получил звание почетного доктора наук. Научная библиотека вуза носит его имя.

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"На аллее славы университета стоит его бюст, университетская научная библиотека носит его имя. Гранин был постоянным участником Лихачевских чтений, которые проходят в университете, большого научного форума, который проводится по указу президента Путина, встреч со студентами", - рассказали ТАСС в университете.

Гранин положил начало некоторым университетским традициям. С 2006 года 1 марта в университете профсоюзов проводится вечер общегородской восточной поэзии.

"Самая яркая традиция, которой мы гордимся - вечер восточной поэзии, потому что это целиком почерк и характер Даниила Александровича в этом отражен. Когда эта традиция родилась, в городе был ряд фактов национализма и ксенофобии, и Гранин предложил университету таким образом на них ответить - сплотить студентов, в итоге это превратилось в ежегодное мероприятие, в котором участвуют десятки петербургских вузов. Студенты из разных стран читают стихи своих национальных поэтов, сопровождают это театрализованными действиями", - сказал собеседник агентства.

Университет неоднократно издавал книги Гранина, в частности "Зубр", "Странная жизнь", повести, его лекцию "Прописанные навечно". Библиотека учреждения хранит изданный цикл его университетских встреч, в 2015 году университет выпустил книгу Гранина "Интеллигенды" (выражение Гранина).

Писатель был также председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева, который занимается развитием российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространением в обществе демократических и гуманистических ценностей.

Ульяновск: фильмы по Гранину

Библиотека имени Гранина в Ульяновске, где учился писатель, в среду организует показ фильмов по его произведениям.

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"В городской библиотеке №6 в Ульяновске, которой присвоено имя писателя, вплоть до его похорон будут демонстрироваться художественные фильмы по произведениям Гранина "Иду на грозу", "Мой лейтенант". Здесь также организуют показ кадров выступлений писателя на различных мероприятиях", - сообщила ТАСС заведующая учреждением Ирина Алферова.

По ее словам, также имя писателя было присвоено городской библиотеке в октябре прошлого года.

"В 1942 году Гранин был командирован в танковое училище Ульяновска, город произвел на него сильное впечатление. В своей книге "Мой лейтенант" он посвятил целую главу описанию города, красот Венца (центр Ульяновска - прим. ТАСС) ", - добавила руководитель учреждения.

В библиотеке в среду также откроется выставка книг Гранина. В течение дня читатели и сотрудники учреждения будут возлагать красные гвоздики к портрету писателя, установленному в читальном зале.

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