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Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park

Культура
22 июля, 19:05 UTC+3

Честер Беннингтон был найден мертвым утром 20 июля в своем доме в Палос-Вердес близ Лос-Анджелеса

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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Москвичи в память о солисте рок-группы Linkin Park Честере Беннингтоне несут цветы и свечи к посольству США. Музыканта нашли мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес близ Лос-Анджелеса. Представитель офиса коронера округа Лос-Анджелес заявил, что 41-летний музыкант покончил с собой.

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