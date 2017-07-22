Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park

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Москвичи в память о солисте рок-группы Linkin Park Честере Беннингтоне несут цветы и свечи к посольству США. Музыканта нашли мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес близ Лос-Анджелеса. Представитель офиса коронера округа Лос-Анджелес заявил, что 41-летний музыкант покончил с собой.