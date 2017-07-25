СМИ: Amedia TV получила право эксклюзивного показа сериалов HBO в РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американская телевизионная сеть HBO заключила долгосрочное соглашение с российской компанией Amedia TV. Она получила эксклюзивные права на показ в РФ премьер шоу, а также всех передач, уже предложенных американским телеканалом для просмотра. Об этом сообщил во вторник журнал Hollywood Reporter.
По его данным, сделка предусматривает, что компания Amedia Premium HD, в состав которой входят Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-сервис Amediateka, "становится домом HBO" с текущего месяца. Ранее эта российская компания транслировала фильмы и передачи американского телеканала без эксклюзивных прав, поясняет издание. Теперь премьерный показ телесериалов, кинокартин, концертов и иных мероприятий будет осуществляться в России одновременно с США.
"Amedia TV всегда была лидером и новатором в премиальном пространстве. Amedia TV, признавая ценность совокупной стоимости программ HBO, создает беспрецедентные условия для своих потребителей", - приводит журнал заявление одного из президентов американского телеканала Чарльза Скрегера, курирующего продажи товаров и услуг.
"Согласно нашим новым отношениям с HBO, позиции Amedia в качестве лидера платного телевидения и онлайн-сервиса в России и СНГ приобретают главенствующий характер, гарантируя высококачественный контент потребителям на долгие годы", - отметил генеральный директор Amedia TV Денис Горшков.
Amediateka совместно с руководством московского метрополитена устроила премьерный показ первой серии седьмого сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) на одной из станций подземки в ночь на 18 июля.