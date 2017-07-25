Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Amedia TV получила право эксклюзивного показа сериалов HBO в РФ

Культура
25 июля, 17:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Теперь премьеры сериалов, фильмов, концертов и других программ американского канала будут выходить в России одновременно с США

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американская телевизионная сеть HBO заключила долгосрочное соглашение с российской компанией Amedia TV. Она получила эксклюзивные права на показ в РФ премьер шоу, а также всех передач, уже предложенных американским телеканалом для просмотра. Об этом сообщил во вторник журнал Hollywood Reporter.

По его данным, сделка предусматривает, что компания Amedia Premium HD, в состав которой входят Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-сервис Amediateka, "становится домом HBO" с текущего месяца. Ранее эта российская компания транслировала фильмы и передачи американского телеканала без эксклюзивных прав, поясняет издание. Теперь премьерный показ телесериалов, кинокартин, концертов и иных мероприятий будет осуществляться в России одновременно с США.

Смотрите также

"ВКонтакте" и Amediateka запускают шоу о сериалах

Что произойдет в новом сезоне "Игры престолов"

"Amedia TV всегда была лидером и новатором в премиальном пространстве. Amedia TV, признавая ценность совокупной стоимости программ HBO, создает беспрецедентные условия для своих потребителей", - приводит журнал заявление одного из президентов американского телеканала Чарльза Скрегера, курирующего продажи товаров и услуг.

"Согласно нашим новым отношениям с HBO, позиции Amedia в качестве лидера платного телевидения и онлайн-сервиса в России и СНГ приобретают главенствующий характер, гарантируя высококачественный контент потребителям на долгие годы", - отметил генеральный директор Amedia TV Денис Горшков.

Amediateka совместно с руководством московского метрополитена устроила премьерный показ первой серии седьмого сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) на одной из станций подземки в ночь на 18 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
5
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
6
Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
7
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама