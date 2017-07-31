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TMZ: в Калифорнии похоронили солиста Linkin Park

Культура
31 июля, 3:05 UTC+3 ТАСС

На закрытой церемонии прощания в городе Палос-Вердес-Эстейс присутствовали только близкие и друзья музыканта

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Честер Беннингтон

Честер Беннингтон

© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 31 июля. Похороны солиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона прошли в воскресенье в городе Палос-Вердес-Эстейс. Об этом сообщил онлайн-ресурс TMZ.

По информации портала, закрытая церемония прощания, на которой присутствовали лишь близкие и друзья певца, проходила в ботаническом саду рядом с домом музыканта.

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По данным TMZ, после того, как стало известно, что семья певца приняла решение отказаться от проведения публичных похорон, поклонники Бэннингтона по всему миру провели встречи в память о погибшем кумире.

41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Как отмечал TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям онлайн-ресурса, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о самоубийстве.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды, выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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