"Темная башня" стала лидером проката в США

МОСКВА, 7 августа. /Корр.ТАСС Виталий Макарчев/. Главным событием мирового проката на минувшей неделе стал неожиданный успех у зрителей фильма "Темная башня" (The Dark Tower) датского режиссера Николая Арселя. Сделанная на основе фантастической эпопеи Стивена Кинга, лента вызвала почти единогласную негативную реакцию критиков. Так, рейтинг фильма на портале Rotten Tomatoes составил лишь 18%.

Однако пророчества о коммерческой неудаче не оправдались: фильм занял первое место в прокате США с кассовыми сборами в размере $19,5 млн. Производственные расходы на картину составили $66 млн.

"Темная башня" за премьерную неделю также заработала $8 млн на 19 международных рынках. Сборы в российском прокате составили $4,1 млн. Прогнозы кинокритиков не оправдались и в отношении картины Кристофера Нолана "Дюнкерк" (Dunkirk) - многие видели ее лидером первой недели августа, однако лента сделала за минувшую третью неделю проката $17,6 млн, заняв по этому показателю вторую позицию после фильма Николая Арселя.

Во многом пристрастное отношение критиков к "Темной башне" вызвано тем, что в основе 95-минутной картины лежат восемь объемных томов magnum opus Стивена Кинга. Кинокритик Кейт Эрблэнд из IndieWire заметила, что поклонники произведения будут, по всей видимости, разочарованы тем, как фильм пролетает через основные узлы сюжета и бесшабашно устремляется к финалу, повергая многих зрителей в оторопь.

Планы экранизации наиболее объемного произведения Кинга относятся к 2007 году, когда Дж. Дж. Абрамс объявил о начале работы над художественный фильмом. Однако на тот момент задача экранизации "Темной башни" оказалась для него недостижимой. В 2010 году проект был передан группе режиссеров во главе с Роном Ховардом, получившим широкую известность за картины "Игры разума" (A Beautiful Mind, 2001) и "Код да Винчи" (The Da Vinci Code, 2006). Но и он был вынужден отказаться от съемок, когда в проект весной 2015 года вошла Sony Pictures Entertainment со своим видением картины. В качестве режиссера был выбран Николай Арсель. Он сделал себе имя в мировом кинематографе с выходом фильма "Королевский роман" (A Royal Affair, 2012).

Специалисты отмечают, что нынешний успех "Темной башни" во многом обеспечен феноменом усиления интереса широкой публики к творчеству Кинга. Так, предстоящей осенью ожидается показ целого созвездия сериалов по его произведениям.

Приходящаяся на пик отпусков в Северном полушарии первая неделя августа считается одной из самых низких в году по посещаемости кинотеатров. Именно поэтому ведущие кинокомпании стремятся не выпускать в прокат в этой время фильмы, на которые возлагают крупные финансовые надежды.

Что касается "Дюнкерка", то за три недели показа в мировом прокате картина принесла уже $300 млн, при этом на сборы в США приходится $133,6 млн. Подобный коммерческий результат картины, которая в первую очередь рассчитана на аудиторию Западной Европы, назван "впечатляющим".

Прошедшая неделя стала успешной для фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman) Пэтти Дженкинс, который преодолел в прокате США отметку в $400 млн. Картина идет в кинотеатрах уже десятую неделю. Мировые сборы "Чудо-женщины" составили $794 млн. Warner Bros. уже объявила о сиквеле картины, который выйдет на экраны 13 декабря 2019 года. Заглавную роль вновь исполнит израильская актриса Галь Гадот, однако Пэтти Дженкинс пока не дала свое окончательное согласие на съемки новой ленты.