Стоун: Путин предлагает миру многополярность и равновесие

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БЕЛГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не пытается воссоздать империю, в чем его обвиняют США и Европа, а предлагает миру многополярность и равновесие. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун на кинофестивале в Сараеве, где он представил свой документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview).
"Любимая тема США и Европы - обвинять Россию в воссоздании империи. Я не считаю, что это цель России, я думаю, целью Путина и его администрации является сохранение безопасности России и уважение ее интересов. Я считаю, что своей речью в Мюнхене в 2007 году Путин бросил вызов США, их мощи и концепции однополярного мира. Он предлагает мир равновесия, мир многополярности, это его цель", - приводит слова Стоуна агентство TANJUG.
Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Сербии вступать в НАТО из-за угрозы со стороны России, Стоун сказал: "Связи России и Сербии очень древние. Конечно, существуют опасности, но я не вижу это как проблему".
В июне этого года на американском кабельном телеканале Showtime состоялся премьерный показ четырехсерийного документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным". Премьерный показ завершился 15 июня, а 16 июня в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью. Права на показ фильма в России купил Первый канал, который демонстрировал его с 19 по 22 июня.
В ходе этого интервью режиссер обсудил с президентом России конфликты на Украине, в Сирии и российско-американские отношения. Эта картина вызвала большой резонанс в Соединенных Штатах. Многие американские СМИ обвиняли ее автора в неприкрытых симпатиях к Путину.