СМИ: Оливер Стоун раскритиковал американскую прессу за антироссийские настроения

ТАСС, 15 августа. Режиссер Оливер Стоун раскритиковал ведущие американские СМИ за неспособность и нежелание взглянуть дальше устоявшегося образа России и ее лидера Владимира Путина. Об этом в понедельный пишет журнал Variety.

По мнению режиссера, который накануне представил на кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина) свой документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), настроения ряда изданий стали "крайне антироссийскими".

"То, что я вижу сейчас, а я читаю эти газеты многие годы, хуже, чем когда-либо", - приводит журнал слова режиссера касательно таких изданий, как The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal. Он отметил, что с самого начала конфликта на Украине представление событий было "очень антироссийским".

Стоун также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа применить военную силу. "Сейчас он бьет в военный барабан, потому что это популярно. К сожалению, это опасно не только для Венесуэлы и КНДР, но и для всего мира, потому что одно ведет к другому. Это может обернуться катастрофой", - считает режиссер.