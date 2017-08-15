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СМИ: Оливер Стоун раскритиковал американскую прессу за антироссийские настроения

Международная панорама
15 августа, 15:50 UTC+3 ТАСС

Режиссер, в частности, говорил о таких изданиях, как The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal

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Режиссер Оливер Стоун на кинофестивале в Сараево

Режиссер Оливер Стоун на кинофестивале в Сараево

© EPA/FEHIM DEMIR

ТАСС, 15 августа. Режиссер Оливер Стоун раскритиковал ведущие американские СМИ за неспособность и нежелание взглянуть дальше устоявшегося образа России и ее лидера Владимира Путина. Об этом в понедельный пишет журнал Variety.

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По мнению режиссера, который накануне представил на кинофестивале в Сараево (Босния и Герцеговина) свой документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), настроения ряда изданий стали "крайне антироссийскими".

"То, что я вижу сейчас, а я читаю эти газеты многие годы, хуже, чем когда-либо", - приводит журнал слова режиссера касательно таких изданий, как The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal. Он отметил, что с самого начала конфликта на Украине представление событий было "очень антироссийским".

Стоун также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа применить военную силу. "Сейчас он бьет в военный барабан, потому что это популярно. К сожалению, это опасно не только для Венесуэлы и КНДР, но и для всего мира, потому что одно ведет к другому. Это может обернуться катастрофой", - считает режиссер.

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Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США КНДР Россия Венесуэла
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