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Аргентинская пара победила в категории "салонное танго" на чемпионате мира в Аргентине

Культура
23 августа, 8:25 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

В этом году в последний этап состязания вышли восемь пар из России, что многие некоторые спортсмены называют уже хорошим результатом

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Херман Бальехо и Магдалена Гутьеррес из Буэнос-Айреса стали победителями в категории "салонное танго" на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел во вторник в культурно-спортивном комплексе "Луна-Парк" в аргентинской столице. Призовые места со второго по пятое также заняли аргентинцы. Всего в последний этап вышла 41 пара из семи стран.

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Восемь пар из РФ вышли в финал в категории "салонное танго" на чемпионате мира в Аргентине

Аргентинская пара победила на чемпионате мира по танго в категории салонное танго

Россию в финале представляли восемь пар. Как сказала корреспонденту ТАСС россиянка Сагдиана Хамзина, выступавшая в паре с Дмитрием Васиным, то, что в этом году в последний этап вышли восемь пар из России, уже можно считать "хорошим результатом".

"В этом году гораздо больше пар приехало сюда. Россия растет, развивается в танго", - отметила Хамзина.

Как считает Васин, полностью аргентинский пьедестал является всего лишь "стечением обстоятельств". "В этом году получилось так, ничего страшного. Мы всегда говорим, что это лотерея. Может быть, завтра [24 августа] в финале сценического танго [на призовые места] пустят иностранные пары", - добавил он.

Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли в полуфинале чемпионата четвертое место в зачете и заявили, что остались довольны финалом

По данным организаторов, всего в качестве участников на чемпионате зарегистрировались 547 пар из 51 страны. В финале сценического танго выступят 20 пар, из них пять представляют Россию.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. "Салонное танго" представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. "Салонный" стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

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