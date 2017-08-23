Кристофер Ламберт пропустит открытие кинофестиваля в Ростове-на-Дону из-за болезни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Французский и американский актер Кристофер Ламберт, приглашенный в качестве специального гостя на III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, не сможет посетить открытие киносмотра в Ростове-на-Дону из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила ТАСС представитель оргкомитета мероприятия Наталья Цветкова.

"Накануне вылета в Ростов-на-Дону актеру стало плохо, и его увезли в больницу с подозрением на аппендицит. В течение этого времени он находится под наблюдением врачей. Но мы надеемся, что если здоровье позволит, то он посетит закрытие кинофестиваля", - сказала Цветкова.

По данным организаторов, в Ростов-на-Дону уже прибыл французский актер Сами Насери, известный по серии фильмов "Такси".

Фестиваль Bridge of Arts проходит с 23 по 27 августа, однако официальное открытие намечено на 24 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе будут представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля также пройдут внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", будет работать деловой форум кино- и медиаконтента.