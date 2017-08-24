Немецкий музыкант Лу Бега дал концерт на открытии кинофестиваля Bridge of Arts в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Немецкий музыкант Лу Бега, известный своей песней "Mambo No 5", в четверг дал концерт на официальном открытии III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими церемонии открытия стали телеведущий Дмитрий Дибров и актриса Ирина Безрукова. По красной ковровой дорожке кинофестиваля прошли французский актер Сами Насери, известный по серии фильмов "Такси", обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", канадский режиссер председатель жюри киносмотра Роджер Кристиан, президент кинофестиваля Олег Тактаров, приглашенные российские актеры и продюсеры.

25 августа на кинофестивале Насери представит свой фильм "Сесиль", который откроет программу "Ночь короткого метра". "Зрители смогут поучаствовать в перфомансе на автомобиле из кинофильма "Такси", взять автограф и сфотографироваться с любимым актером", - добавили в пресс- службе.

Фестиваль Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля также проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", работает деловой форум кино- и медиаконтента.