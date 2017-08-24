Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкий музыкант Лу Бега дал концерт на открытии кинофестиваля Bridge of Arts в Ростове

Культура
24 августа, 22:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, августа. /ТАСС

Церемонию открытия III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта вели Дмитрий Дибров и Ирина Безрукова

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Немецкий музыкант Лу Бега, известный своей песней "Mambo No 5", в четверг дал концерт на официальном открытии III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Кристофер Ламберт пропустит открытие кинофестиваля в Ростове-на-Дону из-за болезни

Режиссеры из 11 стран примут участие в фестивале Bridge of Arts в Ростове-на-Дону

Обладатель премии "Оскар" возглавил жюри фестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону

Ведущими церемонии открытия стали телеведущий Дмитрий Дибров и актриса Ирина Безрукова. По красной ковровой дорожке кинофестиваля прошли французский актер Сами Насери, известный по серии фильмов "Такси", обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", канадский режиссер председатель жюри киносмотра Роджер Кристиан, президент кинофестиваля Олег Тактаров, приглашенные российские актеры и продюсеры.

25 августа на кинофестивале Насери представит свой фильм "Сесиль", который откроет программу "Ночь короткого метра". "Зрители смогут поучаствовать в перфомансе на автомобиле из кинофильма "Такси", взять автограф и сфотографироваться с любимым актером", - добавили в пресс- службе.

Фестиваль Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля также проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", работает деловой форум кино- и медиаконтента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе
3
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
4
Туроператор Ted Travel объявляет о прекращении деятельности
5
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама