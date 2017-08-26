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Участники из России, Украины и Белоруссии представили кинопроекты на фестивале в Ростове

Культура
26 августа, 21:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, августа. /ТАСС

На главный приз претендуют кинематографисты из 11 стран

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Кинематографисты из России, Украины, Белоруссии и Киргизии представили 30 кинопроектов на питчингах (Питчинг - презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект - прим. ТАСС) III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит в Ростове-на-Дону. Продюсер Сергей Багиров выбрал три проекта, готовых к производству, сообщили в субботу в пресс-службе киносмотра.

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"В этом году в шорт-лист ростовского питчинга попали заявки от известных авторов и дебютантов: 14 - в сценарный блок и 16 - в продюсерский. География впечатляет: Краснодар, Уфа, Красноярск, Нальчик, Белгород, Нижний Новгород, Ярославль, Тюмень, Екатеринбург, Тула, Курган, Бишкек, Киев, Донецк, Полоцк, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург. Уровень заявленных проектов был различным - от первоначальных сценарных идей, до зрелых проектов на стадии пост-продакшена", - сообщили в пресс-службе.

Участники питчинга защищали свои работы перед жюри, в состав которого вошли писатель Аркадий Инин, сценарист Валерия Байкеева, продюсер Сергей Багиров, кинокритик Давид Шнейдеров, немецкий продюсер (L.E. Vision Film) и представитель German Films в Восточной Европе Симона Бауманн.

"Чтобы в Москве найти что-нибудь интересное, нужно просмотреть как минимум 500 заявок, а здесь мы выбираем одну из 10. Это очень хороший результат. Особенно отметил бы рост уровня участников сценарного питчинга, есть ребята, которых мы с удовольствием выслушали и намерены дальше работать. Я для себя отобрал три проекта, которые могут войти в производство: Сергея Кисина "Отрава для души", Елены Морозовой "Елочка, гори!" и Ксении Виноградовой из Санкт-Петербурга "Это Питер, детка", - отметил Сергей Багиров.

Немецкий продюсер Симона Бауманн забрала к рассмотрению все представленные проекты документального кино - "Внутренний Бристоль" Ольги Бондаревой, "От чего мы вымерли" Максима Рожкова, "Ты не один" Анны Барсуковой и "В дикой природе" Сергея Целикова.

По словам Сергея Багирова, в состав жюри питчинга Bridge of Arts 2018 года будут включены представители телеканалов.

О фестивале

Международный кинофестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа, на главный приз претендуют кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены 10 картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. Жюри конкурса возглавил обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" канадский режиссер Роджер Кристиан. В рамках фестиваля проходят внеконкурсные показы, состоялся конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!" и деловой форум кино- и медиаконтента на тему "Экономика кино: новые рынки".

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