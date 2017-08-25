Фестиваль Bridge of Arts вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит Ростове-на-Дону, вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в рамках делового форума кинофестиваля, сообщила ТАСС директор киносмотра Ирина Козлякова.

"Фестиваль Bridge of Arts подписал соглашение с Европейской ассоциацией кинофестивалей ECFA и вошел в состав организации. Это очень статусная структура, которая помимо объединяющей функции выполняет достаточно много полезных производственных задач. Ассоциация ведет работу так, чтобы кинофестивали становились площадками для развития кинопроизводства, копродукции", - сказала Козлякова.

Она отметила, что в рамках взаимодействия планируется развивать в России производство семейного и детского кино. "Это очень актуальный вопрос. Во многих странах мира и Европы эта культура развита достаточно хорошо, такая же задача стоит в России. Мы будем опираться на опыт ассоциации, ее возможности, постараемся посодействовать развитию кинопроизводства в России семейного и детского кино", - пояснила Козлякова.

По словам генерального продюсера Международного кинофестиваля для детей и юношества "Schlingel" (Германия) Михаеля Харбауера, ECFA также позволяет отбирать зарубежные фильмы. "Более 15 лет наш фестиваль состоит в ассоциации. Эта организация в первую очередь помогает объединять кинофестивали в Европе, а также позволяет знакомиться друг с другом, делиться опытом, снимать фильмы для детей, отбирать фильмы из других стран", - добавил он.

ECFA (Европейская ассоциация детских фильмов) с 1988 года продвигает и стимулирует развитие европейских фильмов для детей и молодежи. В составе ассоциации более 100 компаний и организаций из 36 стран.

О фестивале

Фестиваль Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. Жюри киносмотра возглавил обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", канадский режиссер Роджер Кристиан.

В рамках фестиваля также проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", работает деловой форум кино- и медиаконтента, который в 2017 году посвящен теме "Экономика кино: новые рынки".