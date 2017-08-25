Фестиваль Bridge of Arts вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA

Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к РоссииМеждународная панорама 25 августа, 17:40
Стоимость билетов на матч ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль" начинается от двух тыс. рублейСпорт 25 августа, 17:32
Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
Россияне завоевали две золотые медали в шестой день УниверсиадыСпорт 25 августа, 17:10
Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентнымМеждународная панорама 25 августа, 17:08
Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 годуСоциальная ответственность 25 августа, 16:47
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на КубаниПроисшествия 25 августа, 16:44
NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 годуТранспорт 25 августа, 16:35
В Нидерландах строят деревянный мотоциклСоциальная ответственность 25 августа, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит Ростове-на-Дону, вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в рамках делового форума кинофестиваля, сообщила ТАСС директор киносмотра Ирина Козлякова.
"Фестиваль Bridge of Arts подписал соглашение с Европейской ассоциацией кинофестивалей ECFA и вошел в состав организации. Это очень статусная структура, которая помимо объединяющей функции выполняет достаточно много полезных производственных задач. Ассоциация ведет работу так, чтобы кинофестивали становились площадками для развития кинопроизводства, копродукции", - сказала Козлякова.
Она отметила, что в рамках взаимодействия планируется развивать в России производство семейного и детского кино. "Это очень актуальный вопрос. Во многих странах мира и Европы эта культура развита достаточно хорошо, такая же задача стоит в России. Мы будем опираться на опыт ассоциации, ее возможности, постараемся посодействовать развитию кинопроизводства в России семейного и детского кино", - пояснила Козлякова.
По словам генерального продюсера Международного кинофестиваля для детей и юношества "Schlingel" (Германия) Михаеля Харбауера, ECFA также позволяет отбирать зарубежные фильмы. "Более 15 лет наш фестиваль состоит в ассоциации. Эта организация в первую очередь помогает объединять кинофестивали в Европе, а также позволяет знакомиться друг с другом, делиться опытом, снимать фильмы для детей, отбирать фильмы из других стран", - добавил он.
ECFA (Европейская ассоциация детских фильмов) с 1988 года продвигает и стимулирует развитие европейских фильмов для детей и молодежи. В составе ассоциации более 100 компаний и организаций из 36 стран.
Фестиваль Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. Жюри киносмотра возглавил обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", канадский режиссер Роджер Кристиан.
В рамках фестиваля также проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", работает деловой форум кино- и медиаконтента, который в 2017 году посвящен теме "Экономика кино: новые рынки".