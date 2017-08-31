Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Людмила Рюмина, скончавшаяся в возрасте 68 лет в Москве, была одной из последних русских певиц, радеющих за чистоту русской песни. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал народный артист СССР Иосиф Кобзон.
"У нас заканчивается список русских певиц, их практически больше нет. Рюмина боролась за чистоту русской песни, всегда выходила в русских нарядах. Она росла на моих глазах. Искренне жаль", - сказал Кобзон.
Певец с теплом вспомнил о совместных с Рюминой гастролях. "Мы с ней неоднократно гастролировали и в Латинской Америке, и в Африке, и здесь неоднократно выступал с ней", - рассказал он.
По предварительной информации, прощание с Рюминой пройдет 4 сентября в ее Московском культурном фольклорном центре.
Людмила Рюмина умерла 31 августа в Боткинской больнице после тяжелой болезни.