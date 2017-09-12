Большой театр открывает 242-й сезон оперой "Борис Годунов"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает во вторник 242-й сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

До этого в ГАБТ состоится традиционный сбор труппы, который начнется с показа киноролика, запечатлевшего главные события минувшего сезона. Затем о планах на предстоящий творческий год расскажут музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев и руководитель балетной труппы Махар Вазиев. По традиции лучших сотрудников ГАБТ отметит премиями попечительский совет театра. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"Впрочем, планы нового сезона уже озвучены", - подчеркнула она. Парад оперных премьер откроется детским представлением 24 сентября на Новой сцене, когда будут показаны два произведения: "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса и "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена. Список новых оперных спектаклей продолжит "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, которая прозвучит в концертном исполнении. За ней последует опера Генделя "Альцина" в постановке одного из лучших современных оперных режиссеров Кэти Митчелл.

Оперный репертуар Большого в новом сезоне пополнится также "Пиковой дамой" Чайковского, оперой Верди "Бал-маскарад" и "Богемой" Джакомо Пуччини, перечислила пресс-атташе ГАБТ. .

По ее словам, весь будущий сезон для балетной труппы Большого театра пройдет под знаком 200-летия Мариуса Петипа. Основные торжества предполагается провести уже под занавес сезона: гала-концерты с участием звезд мирового балета состоятся 31 мая и 1 июня 2018 года на Исторической сцене Большого театра.

Откроет список балетных премьер Большого работа хореографа Иржи Килиана "Забытая земля". Будет восстановлена "Коппелия" Лео Делиба в редакции Сергея Вихарева, балет Прокофьева "Ромео и Джульетта" поставит Алексей Ратманский, громкой премьерой обещает стать "Анна Каренина" в постановке Джона Ноймайера. "Что же касается балета "Нуреев", над созданием которого в прошлом сезоне работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов, то о судьбе спектакля, как только она решится, СМИ будут незамедлительно оповещены", - заверила пресс-атташе ГАБТ.

О балете "Нуреев"

Премьера балета "Нуреев" должна была состояться на Исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства ГАБТ, была перенесена на более поздний срок по причине неготовности спектакля. Первоначально - на май 2018 года. Затем стали обсуждаться более ранние сроки, в частности, декабрь текущего года.

Однако 22 августа Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, суд отправил его под домашний арест. Ранее в рамках того же дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центра" и экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева.

В двадцатых числах августа генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что планирует обратиться с ходатайством о личной встрече с Кириллом Серебренниковым для обсуждения судьбы балета "Нуреев". Он мотивировал этот шаг тем, что в дальнейшем этот вопрос все равно находится не только в компетенции директора театра, но и создателя спектакля, то есть Серебренникова.

По словам Урина, встреча с Серебренниковым, на которой предполагалось обсудить сроки репетиций и выхода спектакля, была запланирована на сентябрь, однако теперь домашний арест не позволит режиссеру продолжить работу. Гендиректор Большого театра считает, что дальше с Серебренниковым разговор может идти только о том, что он доверит кому-то из ассистентов, и хореограф, который делал этот спектакль, его доделает, если режиссер на это пойдет и даст согласие.