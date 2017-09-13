Госдума не будет обсуждать ситуацию вокруг фильма "Матильда"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума не будет обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", профильному комитету палаты по культуре не будет даваться соответствующее поручение. Об этом заявил в среду ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались эти вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос - это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы у нас уже решены", - сказал он.
Володин также отметил, что думскому комитету по культуре, возглавляемому режиссером Станиславом Говорухиным, не будет даваться поручение обсудить ситуацию с показом картины. "А зачем поручать? Это [отношение к фильму] вопрос мировоззрения, с одной стороны. С другой стороны, депутат имеет право на свою точку зрения", - указал спикер. "В нашем демократическом обществе и одни [сторонники показа картины] имеют на это право, и [депутат Наталья] Поклонская имеет право", - добавил Володин.
"Если у кого-то есть претензии - есть процедура, пожалуйста. Но брать и говорить: "Не смотри, не ходи" или "Смотри обязательно", как сегодня пытались сказать, "Организуй показ" - это из прошлого, а не из будущего", - подчеркнул председатель Госдумы.