Учитель готов еще раз встретиться с Поклонской, если она посмотрит "Матильду"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Алексей Учитель не против встретиться с депутатом Натальей Поклонской, но лишь после того, как она посмотрит его фильм "Матильда".
Об этом режиссер заявил ТАСС в четверг.
Учитель напомнил, что уже общался с Поклонской - эта встреча даже запечатлена на фотографии. "Эта фотография старая, она была сделана в Кремле 12 июня, в День России, я уже о ней рассказывал, - отметил Учитель. - Мы поговорили с Поклонской пять минут, я предложил посмотреть свою картину, она отказалась, и беседа закончилась".
Он добавил, что готов еще раз встретиться с депутатом, но "лишь после того, как она посмотрит "Матильду", до этого любые разговоры и встречи бессмысленны".
Ранее фотографию, о которой идет речь, опубликовал ТАСС.