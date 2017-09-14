Учитель готов еще раз встретиться с Поклонской, если она посмотрит "Матильду"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Алексей Учитель не против встретиться с депутатом Натальей Поклонской, но лишь после того, как она посмотрит его фильм "Матильда".

Об этом режиссер заявил ТАСС в четверг.

Учитель напомнил, что уже общался с Поклонской - эта встреча даже запечатлена на фотографии. "Эта фотография старая, она была сделана в Кремле 12 июня, в День России, я уже о ней рассказывал, - отметил Учитель. - Мы поговорили с Поклонской пять минут, я предложил посмотреть свою картину, она отказалась, и беседа закончилась".

Он добавил, что готов еще раз встретиться с депутатом, но "лишь после того, как она посмотрит "Матильду", до этого любые разговоры и встречи бессмысленны".

Ранее фотографию, о которой идет речь, опубликовал ТАСС.