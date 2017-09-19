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Linkin Park выпустила новый клип в память о Честере Беннингтоне

Культура
19 сентября, 14:09 UTC+3 ТАСС

Видео на песню One More Light сделал диджей группы Джозеф Хан

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Честер Беннингтон

Честер Беннингтон

© Amy Harris/Invision/AP

ТАСС, 19 сентября. Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню One More Light, посвященный недавно погибшему солисту коллектива Честеру Беннингтону. Об этом сообщил в понедельник журнал Rolling Stone.

По его информации, ролик на главную песню последнего альбома группы создан диджеем группы Джозефом Ханом. В нем Беннингтон изображен как на сцене в окружении поклонников, так и во время репетиций с остальными членами группы.

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"One More Light написана, чтобы послать лучи любви тем, кто потерял кого-то", - отметил другой участник коллектива Майк Шинода, стоявший у истоков Linkin Park. "В мемориальных мероприятиях, картинах, видео и изображениях фанаты по всему миру использовали именно эту песню для выражения своей любви и поддержки группе, а также почитания памяти нашего дорогого друга Честера. Мы очень благодарны вам и не можем дождаться, когда увидим вас снова", - добавил он.

Ранее стало известно, что Linkin Park сыграет концерт в честь ушедшего из жизни солиста. Выступление состоится 27 октября в Лос-Анжелесе.

41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса. Как отмечал портал TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям онлайн-ресурса, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о самоубийстве.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды. Коллективу также сопутствовал огромный финансовый успех. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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