Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политику

Культура
25 сентября, 13:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

Языковые квоты коснулись песни "1944", посвященной депортации крымских татар, с которой певица одержала победу на "Евровидении-2016"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джамала после победы на "Евровидении"

Джамала после победы на "Евровидении"

© AP Photo/Martin Meissner

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Победительница "Евровидения-2016", певица Джамала раскритиковала языковую политику Украины, согласно которой в эфире радиостанций устанавливаются обязательные квоты на украинские песни.

Смотрите также

В Раде зарегистрировали законопроект о лишении свободы за "унижение украинского языка"

Румынская община на Украине потребовала отмены закона о языковой квоте на ТВ

Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

"Да, я за то, чтобы у нас звучало много украинской музыки, однако закон нужно доработать. Потому как есть много англоязычной украинской музыки и русскоязычной. Мы не должны слушать постоянно на радио "Два кольоры" (популярная украинская песня). Знать традицию - это хорошо, но нельзя доставать все из прошлого века", - заявила Джамала в эфире "Пятого канала".

Ограничения коснулись и песни "1944", посвященной депортации крымских татар, с которой певица одержала победу на конкурсе, поскольку композиция исполнена на английском и крымскотатарском языках.

"Я за квоты, но мои чувства поймите, когда в один момент моя песня перестает быть украинской. Эта песня, которая победила, она принесла столько счастья и радости. Это было впервые, когда на "Евровидении" звучал крымскотатарский язык. Даже Эрдоган мне звонил и поблагодарил. А у нас не считают ее украинской песней. Нужно обязательно дописать подпункт в этот закон", - сказала певица.

В ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. В июне 2017 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию сообщил, что с 13 октября вступает в силу закон, в соответствии с которым в эфире общенациональных и региональных телеканалов доля украинского языка в фильмах и передачах должна составлять 75%, местных вещателей - 60%, а также 75% всех новостей должны транслироваться на украинском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин уволил губернатора Самарской области
2
Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"
3
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политику
6
В Армении русский язык получил статус иностранного
7
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама