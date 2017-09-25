Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политику

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Победительница "Евровидения-2016", певица Джамала раскритиковала языковую политику Украины, согласно которой в эфире радиостанций устанавливаются обязательные квоты на украинские песни.
"Да, я за то, чтобы у нас звучало много украинской музыки, однако закон нужно доработать. Потому как есть много англоязычной украинской музыки и русскоязычной. Мы не должны слушать постоянно на радио "Два кольоры" (популярная украинская песня). Знать традицию - это хорошо, но нельзя доставать все из прошлого века", - заявила Джамала в эфире "Пятого канала".
Ограничения коснулись и песни "1944", посвященной депортации крымских татар, с которой певица одержала победу на конкурсе, поскольку композиция исполнена на английском и крымскотатарском языках.
"Я за квоты, но мои чувства поймите, когда в один момент моя песня перестает быть украинской. Эта песня, которая победила, она принесла столько счастья и радости. Это было впервые, когда на "Евровидении" звучал крымскотатарский язык. Даже Эрдоган мне звонил и поблагодарил. А у нас не считают ее украинской песней. Нужно обязательно дописать подпункт в этот закон", - сказала певица.
В ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. В июне 2017 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию сообщил, что с 13 октября вступает в силу закон, в соответствии с которым в эфире общенациональных и региональных телеканалов доля украинского языка в фильмах и передачах должна составлять 75%, местных вещателей - 60%, а также 75% всех новостей должны транслироваться на украинском языке.