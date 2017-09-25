Алексей Учитель надеется, что "Матильду" в скором времени покажут в Китае

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель надеется, что его новый фильм "Матильда" в скором времени покажут в Китае. Об этом он заявил в понедельник ТАСС.
"Мы ведем переговоры с Китаем, у нас есть конкретное предложение, - сказал он. - Надеюсь, что скоро этот фильм появится в Китае".
Ранее заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил ТАСС, что соответствующее решение еще не принято.
В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Вокруг картину возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.