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Алексей Учитель надеется, что "Матильду" в скором времени покажут в Китае

Культура
25 сентября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Режиссер сообщил о том, что ведутся переговоры с Китаем, есть конкретное предложение

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель надеется, что его новый фильм "Матильда" в скором времени покажут в Китае. Об этом он заявил в понедельник ТАСС.

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"Мы ведем переговоры с Китаем, у нас есть конкретное предложение, - сказал он. - Надеюсь, что скоро этот фильм появится в Китае".

Ранее заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил ТАСС, что соответствующее решение еще не принято.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Вокруг картину возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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