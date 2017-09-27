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Роман "Матильда. Тайна дома Романовых" по сценарию Алексея Учителя выйдет 5 октября

Культура
27 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Автор книги - писательница Наталья Павлищева

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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роман Натальи Павлищевой "Матильда. Тайна дома Романовых" по сценарию Алексея Учителя выйдет 5 октября. Об этом в среду сообщила пресс-служба издательства "Эксмо".

"Писательница и автор множества исторических книг Наталья Павлищева написала по сценарию Алексея Учителя роман, - отметили в пресс-службе. - 5 октября увидит свет новинка "Матильда. Тайна дома Романовых".

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Фильм "Матильда", вызвавший широкий общественный резонанс, посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

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