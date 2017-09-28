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Губернатор Петербурга планирует посмотреть фильм "Матильда"

Культура
28 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Георгий Полтавченко считает, что нельзя, не посмотрев картину, нагнетать ажиотаж

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда" и считает неправильным нагнетание ажиотажа вокруг картины до ее просмотра. Об этом глава города заявил в опубликованном в четверг интервью "Новой газете".

"Скорее всего, посмотрю. Я привык доверять своим ощущениям. Тем более Алексей Учитель - известный режиссер, я к нему с большим уважением отношусь", - сказал Полтавченко в ответ на соответствующий вопрос.

Он также высказал мнение, что "нельзя, не посмотрев [фильм], нагнетать ажиотаж".

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