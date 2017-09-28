Губернатор Петербурга планирует посмотреть фильм "Матильда"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда" и считает неправильным нагнетание ажиотажа вокруг картины до ее просмотра. Об этом глава города заявил в опубликованном в четверг интервью "Новой газете".

"Скорее всего, посмотрю. Я привык доверять своим ощущениям. Тем более Алексей Учитель - известный режиссер, я к нему с большим уважением отношусь", - сказал Полтавченко в ответ на соответствующий вопрос.

Он также высказал мнение, что "нельзя, не посмотрев [фильм], нагнетать ажиотаж".