Губернатор Петербурга планирует посмотреть фильм "Матильда"

Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округаБиографии и справки 28 сентября, 17:37
AFP: глава IAAF Коу в феврале станет членом МОКСпорт 28 сентября, 17:22
Вратарю "Спартака" Реброву диагностировано частичное повреждение связок правого коленаСпорт 28 сентября, 17:17
Никифоров не исключает блокировку Telegram в случае неисполнения законодательства РФОбщество 28 сентября, 17:03
Реконструкция ВДНХ закончится в течение двух-трех летМосква 28 сентября, 17:03
Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках ученийАрмия и ОПК 28 сентября, 17:02
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в СирииАрмия и ОПК 28 сентября, 16:57
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышенаОбщество 28 сентября, 16:56
"Бавария" объявила об отставке главного тренера команды АнчелоттиСпорт 28 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда" и считает неправильным нагнетание ажиотажа вокруг картины до ее просмотра. Об этом глава города заявил в опубликованном в четверг интервью "Новой газете".
"Скорее всего, посмотрю. Я привык доверять своим ощущениям. Тем более Алексей Учитель - известный режиссер, я к нему с большим уважением отношусь", - сказал Полтавченко в ответ на соответствующий вопрос.
Он также высказал мнение, что "нельзя, не посмотрев [фильм], нагнетать ажиотаж".