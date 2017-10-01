"Крым" в премьерный уик-энд стал лидером проката

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фильм Алексея Пиманова "Крым", вышедший в российский прокат 28 сентября, по итогам премьерного уик-энда собрал 161,1 млн рублей и стал лидером проката в России и СНГ. Такие предварительные данные привел портал "Кинобизнес сегодня".
На втором месте в рейтинге находится боевик Мэттью Вона "Kingsman: Золотое кольцо", прибавивший к своей кассе 151,3 млн рублей.
Мультипликационный "Лего Ниндзяго фильм" за минувшие выходные собрал в прокате РФ и СНГ 48,3 млн рублей, хоррор "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга - 43,8 млн.
Замыкает пятерку, по данным портала, триллер "Наемник" с 37,9 млн рублей в кассе.